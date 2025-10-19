Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Liverpool bugün Premier Lig'de Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetimindeki Liverpool son iki hafta üst üste ligde mağlubiyet alarak Arsenal ve Manchester City'nin gerisine düştü. Ligde durumu toparlamak isteyen Arne Slot ve öğrencileri bugün Manchester United'ı kendi evinde yenmek istiyor.

Ruben Amorim liderliğinde sezona başlayan Manchester United ise istediğini sonuçları sahada almaktan zorlanıyor. Ligde 11. sırada yer alan Manchester United, Liverpool maçında galibiyet alarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Liverpool - Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool bu sezon yonadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Liverpool ligde 3. sırada yer alıyor.

Manchester United ise 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Manchester United, 11. sırada bulunuyor.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 8. haftası kapsamında oynanacak olan Liverpool - Manchester United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi ekip Liverpool'da karşılaşma öncesinde Giovanni Leoni, Alisson ve Stefan Bajcetic'in sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Manchester United tarafında ise sadece Lisandro MArtinez sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. 27 yaşındaki stoper oyuncusu geçtiğimiz sezon çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşamıştı. Ekim ayı sonrası tekrardan Lisandro Martinez'in sahalara dönmesi bekleniyor.

Liverpool - Manchester United maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko