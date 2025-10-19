Menü Kapat
Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Premier Lig'in 8. hafta maçları kapsamında bugün Liverpool, Manchester United'ı konuk edecek. İki büyük İngiliz ekibinin karşı karşıya geleceği mücadeleye geri sayım başladı. Futbolseverler tarafından Liverpool - Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı gündem oldu. Liverpool - Manchester United maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri netleşti.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele
bugün 'de ile karşı karşıya gelecek. Arne Slot yönetimindeki Liverpool son iki hafta üst üste ligde mağlubiyet alarak Arsenal ve Manchester City'nin gerisine düştü. Ligde durumu toparlamak isteyen Arne Slot ve öğrencileri bugün Manchester United'ı kendi evinde yenmek istiyor.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Ruben Amorim liderliğinde sezona başlayan Manchester United ise istediğini sonuçları sahada almaktan zorlanıyor. Ligde 11. sırada yer alan Manchester United, Liverpool maçında galibiyet alarak büyük bir geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Liverpool - Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Stadyumu'nda oynanacak olan Liverpool - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool bu sezon yonadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Liverpool ligde 3. sırada yer alıyor.

Manchester United ise 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 10 puan toplayan Manchester United, 11. sırada bulunuyor.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 8. haftası kapsamında oynanacak olan Liverpool - Manchester United maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Michael Oliver yönetecek.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Ev sahibi ekip Liverpool'da karşılaşma öncesinde Giovanni Leoni, Alisson ve Stefan Bajcetic'in sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Manchester United tarafında ise sadece Lisandro MArtinez sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. 27 yaşındaki stoper oyuncusu geçtiğimiz sezon çapraz bağ yırtığı sakatlığı yaşamıştı. Ekim ayı sonrası tekrardan Lisandro Martinez'in sahalara dönmesi bekleniyor.

Liverpool Manchester United maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Premier Lig'de dev mücadele

Liverpool - Manchester United maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Mamardashvili; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike

Manchester United: Lammens; Yoro, De Ligt, Shaw; Dalot, Fernandes, Ugarte, Dorgu; Mbeumo, Mount; Sesko

