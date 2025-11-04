Liverpool Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler Liverpool Real Madrid maçında oynayacak mı?

Kategoriler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında İngiliz devi Liverpool ile İspanya devi Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki büyük devin karşılaşacağı mücadele saat 23.00'de başlayacak.
Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Liverpool - Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Ayrıca karşılaşmada milli futbolcumuz Arda Güler'in de durumu merak ediliyor.
Ev sahibi ekip Liverpool'da mücadele öncesinde Giovanni Leoni, Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Curtis Jones ve Stefan Bajcetic'in sakatlığı bulunuyor. 6 futbolcu bugün oynanacak olan Real Madrid maçında forma giyemeyecek.
Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, David Alaba ve Franco Mastantuono'nun sakatlığı bulunuyor. dört futbolcunun da bugün oynanacak olan Liverpool maçında forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler geçtiğimiz hafta oynanan Valencia karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Durumu ciddi olmadığı açıklanan Arda Güler'in Liverpool maçında forma giymesi bekleniyor.
Liverpool - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe