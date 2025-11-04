Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Liverpool Real Madrid maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Arda Güler Liverpool Real Madrid maçında oynayacak mı?

Liverpool - Real Madrid maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün Liverpool evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşmaya saatler kala Arda Güler Liverpool - Real Madrid maçında oynayacak mı sorusu gündeme geldi. Liverpool - Real Madrid muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

04.11.2025
04.11.2025
'nde 4. hafta maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında İngiliz devi ile İspanya devi karşı karşıya gelecek. İki büyük devin karşılaşacağı mücadele saat 23.00'de başlayacak.

Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Liverpool - Real Madrid , muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Ayrıca karşılaşmada milli futbolcumuz 'in de durumu merak ediliyor.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Liverpool'da mücadele öncesinde Giovanni Leoni, Alisson, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Curtis Jones ve Stefan Bajcetic'in sakatlığı bulunuyor. 6 futbolcu bugün oynanacak olan Real Madrid maçında forma giyemeyecek.

Real Madrid'de ise Antonio Rüdiger, Daniel Carvajal, David Alaba ve Franco Mastantuono'nun sakatlığı bulunuyor. dört futbolcunun da bugün oynanacak olan Liverpool maçında forma giymesi beklenmiyor.

ARDA GÜLER LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler geçtiğimiz hafta oynanan Valencia karşılaşmasında sakatlık geçirdi. Durumu ciddi olmadığı açıklanan Arda Güler'in Liverpool maçında forma giymesi bekleniyor.

LİVERPOOL - REAL MADRİD MUHTEMEL İLK 11

Liverpool - Real Madrid maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappe

#UEFA Şampiyonlar Ligi
#real madrid
#liverpool
#arda güler
#Maç Kadrosu
#Muhtemel Ilk 11
#Aktüel
