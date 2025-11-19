Mahkemeden karar çıktı: WhatsApp ve Instagram satılmayacak

Kategoriler
ABD’li teknoloji devi Meta’nın Instagram ve WhatsApp’ı satın almasının “tekel oluşturduğu” iddiasıyla açılan antitröst davasında kritik karar çıktı. Washington’daki Bölge Mahkemesi Yargıcı James Boasberg, Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) öne sürdüğü iddiaların yeterince desteklenmediğini belirterek davayı Meta lehine sonuçlandırdı.
Yargıç Boasberg, kararında FTC’nin “kişisel sosyal ağ” pazarında Meta’nın hâlâ tekel gücüne sahip olduğunu kanıtlayamadığını vurguladı. “Meta geçmişte tekel gücüne sahip olmuş olabilir; fakat komisyonun bugün itibarıyla bu gücün sürdüğünü ortaya koyması gerekir. Mahkeme, FTC’nin bunu kanıtlayamadığını tespit etmiştir.” ifadeleri karara yansıdı.
Mahkeme, Meta’nın ilgili pazarda tekel konumunda olmadığı sonucuna vararak davanın düşmesi gerektiğini belirtti. Yani FTC’nin, Meta’nın Instagram ve WhatsApp’ı satın alarak rakiplerini saf dışı bıraktığı yönündeki tezleri mahkeme nezdinde yeterli bulunmadı.
Dava ilk olarak 2020’de açılmıştı. FTC, Meta’nın 2012’de Instagram’ı 1 milyar dolara, 2014’te ise WhatsApp’ı 19 milyar dolara satın almasının sosyal medya pazarında haksız bir hâkimiyet kurduğunu savunuyordu. Ancak uzun süren değerlendirmelerin ardından mahkeme, bu iddiaların somut bir tekel gücü oluşturduğunu gösteren delillerle desteklenmediğini söyledi.
Hem teknoloji sektörü hem de rekabet hukuku açısından yakından takip edilen bu dava, ABD’de büyük teknoloji şirketlerine yönelik artan incelemelerin sembollerinden biri olarak görülüyordu. Ancak görünüşe bakılırsa, FTC’nin yıllardır süren çabası en azından bu dosya özelinde karşılık bulmadı.