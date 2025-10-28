Manisa, İzmir’de okullar yarın tatil mi? Son dakika valilik açıklaması

Bugün Balıkesir'de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki deprem endişeli anlara neden oldu. Yaşanan depremle beraber okullarda tatil açıklamaları da geldi.

MANİSA'DA OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

Manisa Valiliği tarafından herhangi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Bu nedenle yarın okullarda eğitime yarım gün olarak devam edilecek. Balıkesir'de okullara 1 gün ara verilirken Manisa için herhangi bir karar çıkmadı.

İZMİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA VALİLİK AÇIKLAMASI?

Bugün Balıkesir'de yaşanan depremle beraber yarın okullar tatil edildi. Öğrencilerin gözü ise yarın İzmir'de okulların tatil durumuna çevrildi. İzmir Valiliği tarafından son dakika herhangi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre yarın İzmir'de eğitime devam edilecek.