Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Marketler pazar günü kapanacak mı 2025? Küçük esnafı kalkındırma fırsatı

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan gelen talep marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde oldu. Önerinin ardından marketler pazar günü kapanacak mı merak edildi. 2025 yılı için hazırlanan Perakende Sektörü İstihdam Raporu sonrasında marketlerin pazar günü kapanması önerisi geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Marketler pazar günü kapanacak mı 2025? Küçük esnafı kalkındırma fırsatı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 14:41

TPF, 2025 yılı için hazırladığı Sektörü Raporu'nu açıklarken gençlerin perakendeyi bir "ara durak" olarak gördüğünü ve başka mesleklere yönelme eğilimi taşıdığını ortaya koydu.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI 2025?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, marketlerin pazar günleri kapalı olmasını önermesinin ardından marketlerin kapalı olma ihtimali sosyal medyayı ikiye böldü. TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." ifadelerini kullanarak pazar günleri marketlerin kapalı olmasının yapısını güçlendireceğini paylaştı. Şu an için herhangi bir karar alınmazken konu öneri olarak sunuldu. Şu an için marketler pazar günleri de hizmet vermeye devam ediyor.

Marketler pazar günü kapanacak mı 2025? Küçük esnafı kalkındırma fırsatı

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI MI OLACAK?

TPF Başkanı Ömer Düzgün, Pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini ifade ederken birçok kişinin ailesi ile aynı gün tatil yapamıyor olmasına dikkat çekti. Hafta sonu olacak olan tatilin aile yapısını güçlendireceği belirtilirken "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Marketler şu an için pazar günleri kapalı olmazken, önerinin değerlendirme durumu henüz bilinmiyor. Şu an için marketler pazar günleri de hizmet veriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marketler pazar günleri kapalı olsun önerisi! Bakanlıkla görüşüldü: Yeni düzenleme masada
ETİKETLER
#istihdam
#aile
#perakende
#Pazar Günü Çalışmak
#Pazar Günü Market
#Tpf
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.