Marketler pazar günü kapanacak mı 2025? Küçük esnafı kalkındırma fırsatı

TPF, 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nu açıklarken gençlerin perakendeyi bir "ara durak" olarak gördüğünü ve başka mesleklere yönelme eğilimi taşıdığını ortaya koydu.

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPANACAK MI 2025?

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, marketlerin pazar günleri kapalı olmasını önermesinin ardından marketlerin kapalı olma ihtimali sosyal medyayı ikiye böldü. TPF Başkanı Ömer Düzgün, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." ifadelerini kullanarak pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini paylaştı. Şu an için herhangi bir karar alınmazken konu öneri olarak sunuldu.

PAZAR GÜNÜ MARKETLER KAPALI MI OLACAK?

TPF Başkanı Ömer Düzgün, Pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini ifade ederken birçok kişinin ailesi ile aynı gün tatil yapamıyor olmasına dikkat çekti. Hafta sonu olacak olan tatilin aile yapısını güçlendireceği belirtilirken "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı. Marketler şu an için pazar günleri kapalı olmazken, önerinin değerlendirme durumu henüz bilinmiyor. Şu an için marketler pazar günleri de hizmet veriyor.