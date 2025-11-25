Mazota indirim var mı? 25 Kasım benzin, motorin fiyatları

Kategoriler
Otomobil sahiplerinin takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Motorin ve benzin fiyatlarının yanında mazot indirimi de araştırıldı.
Motorinin litre fiyatına indirim uygulanırken 2 lira 44 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Güncel fiyatlara göre mazot indirimi bulunmuyor.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 57 lira, Ankara ve İzmir'de ise 58 lira seviyelerine geriledi. Motorinin litre fiyatına uygulanan 2 lira 44 kuruşluk indirim gece yarısı uygulandı.