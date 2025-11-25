Mazota indirim var mı? 25 Kasım benzin, motorin fiyatları

Otomobil sahiplerinin takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklik yaşandı. Motorin ve benzin fiyatlarının yanında mazot indirimi de araştırıldı.

MAZOTA İNDİRİM VAR MI SON DAKİKA?

Motorinin litre fiyatına indirim uygulanırken 2 lira 44 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren geçerli oldu. Güncel fiyatlara göre mazot indirimi bulunmuyor.

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 57 lira, Ankara ve İzmir'de ise 58 lira seviyelerine geriledi. Motorinin litre fiyatına uygulanan 2 lira 44 kuruşluk indirim gece yarısı uygulandı.