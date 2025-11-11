MEB 15 BİN Öğretmen ataması tercih tarihleri ne zaman?

Sözleşmeli öğretmenlik görevlendirmelerini yakından izleyenler ve gelişmelerden haberdar olmak isteyenler, en güncel kılavuz hakkında bilgi edinmek istiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bu ay sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmen başvuruları 17 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Tercihler 21 Kasım 2025 Cuma günü saat 16.00’da sona erecek.

Sözleşmeli öğretmen tercih işlemleri e-Devlet platformu üzerinden yapılacak.

Sözleşmeli öğretmen atama neticeleri 24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü’nde duyurulacak.

Adaylar, 7315 Sayılı Kanun uyarınca güvenlik incelemesi ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.