MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) sonuçları bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar P1, P2 ve P3 puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.
MEB AGS P1 NE DEMEK, NEDİR?
MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında, ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için kullanılan puan türüdür. Genel akademik altyapıyı ölçer.
MEB AGS P2 NE DEMEK, NEDİR?
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre MEB AGS P2 puan türünün anlamları şöyle:
MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
MEB-AGS-P2-05 Fizik
MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
MEB-AGS-P2-08 Matematik
MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
MEB-AGS-P2-13 Tarih
MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
MEB-AGS-P2-15 Türkçe
MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB AGS P3 NE DEMEK, NEDİR?
P3 puan türü yabancı dil içeren alanlar için, YDS/e-YDS puanlarıyla birlikte hesaplanan puan türüdür.