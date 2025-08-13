Menü Kapat
Canlı Yayın
29°
 Hüseyin Bahcivan

MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği MEB AGS sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar MEB AGS P1, P2, P3 ne demek olduğunu araştırmaya başladı.

MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) sonuçları bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar P1, P2 ve P3 puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

MEB AGS P1 NE DEMEK, NEDİR?

MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında, ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için kullanılan puan türüdür. Genel akademik altyapıyı ölçer.

MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

MEB AGS P2 NE DEMEK, NEDİR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre MEB AGS P2 puan türünün anlamları şöyle:

  • MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi
  • MEB-AGS-P2-02 Biyoloji
  • MEB-AGS-P2-03 Coğrafya
  • MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri
  • MEB-AGS-P2-05 Fizik
  • MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik
  • MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi
  • MEB-AGS-P2-08 Matematik
  • MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi
  • MEB-AGS-P2-10 Rehberlik
  • MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği
  • MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler
  • MEB-AGS-P2-13 Tarih
  • MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı
  • MEB-AGS-P2-15 Türkçe
  • MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

MEB AGS P3 NE DEMEK, NEDİR?

P3 puan türü yabancı dil içeren alanlar için, YDS/e-YDS puanlarıyla birlikte hesaplanan puan türüdür.

  • MEB-AGS-P3-01 Almanca
  • MEB-AGS-P3-02 Arapça
  • MEB-AGS-P3-03 Çince
  • MEB-AGS-P3-04 Farsça
  • MEB-AGS-P3-05 Fransızca
  • MEB-AGS-P3-06 İngilizce
  • MEB-AGS-P3-07 İspanyolca
  • MEB-AGS-P3-08 İtalyanca
  • MEB-AGS-P3-09 Japonca
  • MEB-AGS-P3-10 Korece
  • MEB-AGS-P3-11 Rusça
