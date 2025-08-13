MEB AGS P1, P2, P3 ne demek? ÖSYM tarafından sonuçlar açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB AGS) sonuçları bugün (13 Ağustos 2025 Çarşamba) açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar P1, P2 ve P3 puan türlerinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

MEB AGS P1 NE DEMEK, NEDİR?

MEB AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) kapsamında, ÖABT veya YDS/e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için kullanılan puan türüdür. Genel akademik altyapıyı ölçer.

MEB AGS P2 NE DEMEK, NEDİR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre MEB AGS P2 puan türünün anlamları şöyle:

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB AGS P3 NE DEMEK, NEDİR?

P3 puan türü yabancı dil içeren alanlar için, YDS/e-YDS puanlarıyla birlikte hesaplanan puan türüdür.