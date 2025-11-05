MEB İOKBS tarihi belli oldu mu? Bursluluk başvuru ve sınav süreci

2, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı İOKBS sınavı için son hazırlıklar sürerken gözler artık MEB tarafından açıklanan sınav tarihine çevrildi.

2025 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencileri tarafından merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl organize edilen bursluluk sınavı bu yıl nisan ayında düzenlenecek.

2026 İOKBS BURSLULUK NE ZAMAN?

İOKBS başvurularının tamamlanmasının ardından, sınava katılım gösterecek öğrenciler gözlerini bursluluk sınavı tarihine çevirmiş durumda.

2026 bursluluk sınav tarihi henüz netleşmedi.

Sınav, saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum halinde yapılacak.

Sınavda tüm sınıf düzeylerinde dörder şıklı 80 soru yöneltilecek ve 100 dakika boyunca uygulanacak.