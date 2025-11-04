MEB ortak yazılı sınav ne zaman, saat kaçta? 8, 9. sınıf ortak sınav ve mazeret sınavı tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf öğrencilerine ortak sınavların gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

7. sınıf öğrencilerine yönelik Türkçe dersinden yapılacak olan ortak sınav bugün gerçekleştirilecek. Öğrenciler tarafından 8. ve 9. sınıf ortak yazılı sınavların ne zaman, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

MEB ORTAK YAZILI SINAV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 8. sınıflara Türkçe dersinden gerçekleştirilecek olan ortak sınav 5 Kasım 2025 Çarşamba günü düzenlenecek.

9. sınıflara matematik dersinden yapılacak olan ortak sınav ise 6 Kasım 2025 Perşembe günü yapılacak. 3 milyonu aşkın öğrencinin bu tarihlerde ortak yazılı sınava katılması bekleniyor.

MEB ORTAK MAZERET SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortak yazılı sınavlara geçerli özürleri nedeniyle katılım sağlayamayan öğrencilerin mazeret sınavına girebilmek için gerekçelerini yazılı olarak okul müdürlüklerine bildirmeleri gerekiyor.

Öğrencilerin velileri tarafından bu gerekçe bildirme işleminin sınavın uygulama tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi şartı bulunuyor.

Gerekçelerini bildiren öğrenciler ise 18 Kasım 2025 Salı günü mazeret sınavına girecekler.