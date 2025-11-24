Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MEB sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım öğretmen atama sonuçları sayfası

15 bin sözleşmeli öğretmen yerleştirmesi için nefesler tutulmuşken anlık ve yoğun talep nedeniyle MEB'in sunucularında aşırı yük kaynaklı erişim problemleri yaşanabiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
MEB sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım öğretmen atama sonuçları sayfası
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 18:34

Milli Eğitim Bakanlığı'nın () resmî internet sitesi olan MEB.gov.tr, her büyük atama, sınav veya önemli duyuru anında on binlerce kullanıcının eş zamanlı olarak siteye giriş yapma çabası nedeniyle zaman zaman erişim sıkıntıları oluşabiliyor.

Bu durum, sitenin çökmesi olarak algılansa da, çoğunlukla sunucuların anlık olarak kaldırabileceği en yüksek kullanıcı sayısının aşılmasından kaynaklanan bir yoğunluk meselesi.

MEB sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım öğretmen atama sonuçları sayfası

MEB, atama sonuçları sorgulama ekranını genellikle ana platformu olan MEB.gov.tr üzerinden bir duyuru bağlantısı ile veya doğrudan Personel Genel Müdürlüğü sayfasından paylaşıyor.

MEB sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım öğretmen atama sonuçları sayfası

MEB İNTERNET SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Öğretmen atama töreninin tamamlanmasının hemen ardından atama sonuçlarının duyurulması beklendiği için, saat 16:20 itibarıyla yer yer MEB.gov.tr adresinde geçici erişim sorunları ve sayfa yükleme hataları gözlendi.

ETİKETLER
#meb
#Meb Gov Tr
#Atama Sonuçları
#Duyuru
#Erişim Sorunları
#Sunucu Yoğunluğu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.