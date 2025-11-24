MEB sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? 24 Kasım öğretmen atama sonuçları sayfası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmî internet sitesi olan MEB.gov.tr, her büyük atama, sınav veya önemli duyuru anında on binlerce kullanıcının eş zamanlı olarak siteye giriş yapma çabası nedeniyle zaman zaman erişim sıkıntıları oluşabiliyor.

Bu durum, sitenin çökmesi olarak algılansa da, çoğunlukla sunucuların anlık olarak kaldırabileceği en yüksek kullanıcı sayısının aşılmasından kaynaklanan bir yoğunluk meselesi.

MEB, atama sonuçları sorgulama ekranını genellikle ana platformu olan MEB.gov.tr üzerinden bir duyuru bağlantısı ile veya doğrudan Personel Genel Müdürlüğü sayfasından paylaşıyor.

MEB İNTERNET SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Öğretmen atama töreninin tamamlanmasının hemen ardından atama sonuçlarının duyurulması beklendiği için, saat 16:20 itibarıyla yer yer MEB.gov.tr adresinde geçici erişim sorunları ve sayfa yükleme hataları gözlendi.