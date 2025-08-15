Memur taban aylığı ne kadar? Memur maaşları hesaplanmasında önemli bir kalem!

Taban aylık, tüm memurlar için ortak bir başlangıç noktası olan maaş bileşenlerinden biridir. 2025 yılında uygulanacak katsayılar ve zam oranları, memur maaşlarının temel seviyesini belirlemede etkili olacak.

MEMUR TABAN AYLIĞI 2025

2025 yılında memur taban aylığı, iki farklı dönem için belirlenen katsayılar üzerinden hesaplanmaktadır. Ocak-Haziran dönemi için taban aylık katsayısı 15,848415 olarak uygulanırken, memuriyet taban aylık göstergesi genellikle 1.000 olarak alınmaktadır. Bu hesaplamaya göre Ocak-Haziran döneminde taban aylık 15.848,42 TL olarak bulunur. Temmuz-Aralık dönemi için ise katsayı 18,316014 olarak belirlenmiş olup, yine 1.000 gösterge üzerinden hesaplandığında 18.316,01 TL tutar ortaya çıkmaktadır.

Taban aylık, memurun maaşını belirlemede tek başına yeterli değildir. Toplam maaş, bu tutara ek olarak aylık katsayısı, ek gösterge, yan ödeme katsayısı, aile yardımı, çocuk yardımı ve diğer tazminatlarla birlikte belirlenir. 2025 yılında Ocak ayında memur maaşlarına %11,54, Temmuz ayında ise %15,57 oranında zam uygulanmasıyla birlikte taban aylığın maaşa etkisi de artmaktadır. Ayrıca vergi ve SGK kesintileri net maaş üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

MEMUR TABAN AYLIĞI KATSAYISI 2025 KAÇ?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre, 2025 yılı için taban aylık katsayıları iki dönemde uygulanacaktır. Ocak-Haziran dönemi için katsayı 15,848415, Temmuz-Aralık dönemi için ise 18,316014 olarak belirlenmiştir. Bu katsayılar, memuriyet taban aylık göstergesi olan 1.000 ile çarpılarak taban aylık tutarı bulunur.

Memur maaşları yalnızca taban aylık katsayısına bağlı olarak hesaplanmaz. Aylık katsayısı, yan ödeme katsayısı ve zam oranları da maaş hesaplamasında etkili unsurlar arasında yer alır. Örneğin, Ocak-Haziran 2025 döneminde aylık katsayısı 1,012556 ve yan ödeme katsayısı 0,321115 olarak belirlenmiştir. Temmuz-Aralık döneminde ise bu katsayılar sırasıyla 1,170211 ve 0,371113 olarak uygulanır.

MEMUR TABAN AYLIĞI NEDİR, 1000 TL ZAM GELİRSE NE OLUR?

Taban aylık, memurun maaşını oluşturan temel bileşenlerden biridir ve memuriyet taban aylık göstergesine uygulanan katsayı ile hesaplanır. Tüm memurlar için ortak bir başlangıç noktası olan bu tutara, memurun derece, kademe, ek göstergeler, yan ödemeler ve diğer tazminatlar eklenerek toplam maaş belirlenir. Örneğin, 1.000 gösterge rakamı üzerinden yapılan hesaplama ile her memur için aynı taban aylık miktarı bulunur.

Eğer taban aylık miktarına 1.000 TL eklenirse, bu artış tüm memurların maaşına doğrudan yansır. Çünkü taban aylık tüm memurlar için ortak bir ödeme kalemidir.