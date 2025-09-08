Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman?

Piyasaları yakından takip edenler ve yatırımcılar Eylül ayının başlamasıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz kararını merak ediyor.

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
18:30
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
18:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () Eylül Ayı hangi gün açıklanacak?

Eylül ayının başlamasıyla birlikte gündemini izleyenler ve yatırımcılar tarafından ilgi edilip sorgulanmaya başlandı.

Hemen ifade edelim ki TCMB'nin Kurulu PPK oturumu sonrasında duyuruluyor.

Bu yüzden gözler PPK toplantı programına çevrilmiş vaziyette.

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman?

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Para Politikası Kurulu PPK programına göre bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de ilan edilecek.

Karar duyurulma vakti ise 14:00 olarak öngörülüyor.

TCMB'nin son oturumunda faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesi ve enflasyonla paralel olarak Eylül ayında da bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Piyasa değerlendirmelerinde, faizin 200 yahut 300 baz puan düşürülmesi yönünde tahminler ağırlık kazanmaktadır.

Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman?

TCMB'nin gelecek dönemdeki PPK tarihleri ise şöyle:

  • 23 Ekim 2025 Perşembe.
  • 11 Aralık 2025 Perşembe.
  • 22 Ocak 2026 Perşembe.
  • 12 Mart 2026 Perşembe.

Sıkça Sorulan Sorular

Eylül ayında Merkez Bankası’ndan faiz indirimi bekleniyor mu?
Evet, piyasa yorumlarına göre TCMB’nin Eylül toplantısında 200 ila 300 baz puan arasında bir faiz indirimi yapabileceği öngörülüyor. Bu durum yatırımcıların ve döviz piyasalarının seyrini doğrudan etkileyebilir.
#Ekonomi
#para politikası
#tcmb
#faiz kararı
#inflasyon
#Aktüel
TGRT Haber
