Merkez Bankası Eylül 2025 faiz kararı ne zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül Ayı faiz kararı hangi gün açıklanacak?

Eylül ayının başlamasıyla birlikte ekonomi gündemini izleyenler ve yatırımcılar tarafından ilgi edilip sorgulanmaya başlandı.

Hemen ifade edelim ki TCMB'nin Para Politikası Kurulu PPK oturumu sonrasında duyuruluyor.

Bu yüzden gözler PPK toplantı programına çevrilmiş vaziyette.

EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Para Politikası Kurulu PPK programına göre bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de ilan edilecek.

Karar duyurulma vakti ise 14:00 olarak öngörülüyor.

TCMB'nin son oturumunda faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesi ve enflasyonla paralel olarak Eylül ayında da bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Piyasa değerlendirmelerinde, faizin 200 yahut 300 baz puan düşürülmesi yönünde tahminler ağırlık kazanmaktadır.

TCMB'nin gelecek dönemdeki PPK tarihleri ise şöyle:

23 Ekim 2025 Perşembe.

11 Aralık 2025 Perşembe.

22 Ocak 2026 Perşembe.

12 Mart 2026 Perşembe.