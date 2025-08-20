Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay faiz kararı var mı?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrasında faiz kararı açıklanıyor.

Bu nedenle gözler PPK toplantı takvimine çevrilmiş durumda.

TCMB FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte en çok merak edilenler arasında ise Eylül ayında faiz kararı bu hafta açıklanacak mı? sorusunun cevabı araştırılıyor.

Para Politikası Kurulu 2025 takvimine göre bir sonraki faiz kararı 11 Eylül'de açıklanacak.

Bu kapsamda Ağustos ayı içinde herhangi bir faiz kararı açıklanmayacak.

Bir sonraki PKK toplantısı ise 23 Ekim’de yapılacak.