Messi Galatasaray'a gelecek mi? Messi'nin Galatasaray'a transfer iddiası

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig ekiplerinin transfer çalışmaları da başladı. Ligde namağlup bir şekilde ilerleyen Galatasaray son ortaya çıkan iddialara göre Lionel Messi ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Messi'yi transfer etme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Taraftarlar tarafından Messi Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Messi MLS'de sezonunun 2026 Dünya Kupası'ndan 4 ay önce bitmesinden dolayı Avrupa'da bir takıma transfer olmak istiyor. Fotomaç Gazetesi Gene Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan tarafından ortaya atılan iddialara göre Messi, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Messi'nin 4 aylığına Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sarı-kırmızılıların durumu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

MESSİ BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Lionel Messi bu sezon MLS'de Inter Miami forması ile 45 maçta toplam 3.797 dakika süre buldu. Bu süre zarfında 40 gol, 19 asist yapan süper yıldızın Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.