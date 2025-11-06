Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Messi Galatasaray'a gelecek mi? Messi'nin Galatasaray'a transfer iddiası

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Arjantinli süper yıldız Lionell Messi'nin Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaların ardından taraftarlar tarafından Messi Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Messi Galatasaray'a gelecek mi? Messi'nin Galatasaray'a transfer iddiası
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 09:17

Ara döneminin yaklaşmasıyla birlikte ekiplerinin transfer çalışmaları da başladı. Ligde namağlup bir şekilde ilerleyen son ortaya çıkan iddialara göre ile ilgileniyor.

Sarı-kırmızılıların devre arasında Messi'yi transfer etme ihtimalinin bulunduğu iddia edildi. Taraftarlar tarafından Messi Galatasaray'a gelecek mi sorusunun cevabı araştırılıyor.

Messi Galatasaray'a gelecek mi? Messi'nin Galatasaray'a transfer iddiası

MESSİ GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Messi 'de sezonunun 2026 Dünya Kupası'ndan 4 ay önce bitmesinden dolayı Avrupa'da bir takıma transfer olmak istiyor. Fotomaç Gazetesi Gene Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan tarafından ortaya atılan iddialara göre Messi, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

Messi'nin 4 aylığına Galatasaray'a transfer olabileceği belirtildi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Sarı-kırmızılıların durumu yakından takip ettiği iddia ediliyor.

Messi Galatasaray'a gelecek mi? Messi'nin Galatasaray'a transfer iddiası

MESSİ BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ

Lionel Messi bu sezon MLS'de Inter Miami forması ile 45 maçta toplam 3.797 dakika süre buldu. Bu süre zarfında 40 gol, 19 asist yapan süper yıldızın Transfermarkt verilerine göre 18 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#mls
#lionel messi
#Devam Eden Transferler
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.