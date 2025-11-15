Menü Kapat
13°
Midye zehirler mi, neden? Uzmanlar uyardı

İstanbul'da yaşanan üzücü olay sonrasında midye zehirler mi araştırması başladı. Uzman isimler açıkta kalan ürünler hakkında uyarılarda bulundu.

Midye zehirler mi, neden? Uzmanlar uyardı
Almanya'da İstanbul'a tatil için gelen ailenin zehirlenmesinin ardından midye zehirler mi araştırması da başladı. Uzman isim, "Bahsi geçen ürünler sokak lezzetleri, her gün birkaç tane vaka acil servislere başvuruyor" ifadelerini kullandı.

MİDYE ZEHİRLER Mİ?

Biruni Üniversite Hastanesi’nden Acil Tıp Uzmanı Dr. Gültekin Akyol, Dahiliye Uzmanı Dr. Zübeyde Yüce Alğan, hakkında bilgi verdi. Uzman isim, ""Öncelikle başsağlığı dileyelim, bahsi geçen ürünler sokak lezzetleri olarak geçen ürünler. Şu anda gündeme geldi ama her gün ortalama birkaç tane vaka acil servislere başvuruyor tabii ki çok basit şekillerde hastalar bulantı, kusma, ishal şikayetleriyle gelebiliyor. Toksinler özellikle bu sokak lezzetlerinin içinde yer alabiliyor. Midyeden örnek vermemiz gerekirse, temizlenme süreçleri çok önemli. Miktarı çok fazla tüketildiği için pilav da mevcut ve çok çabuk bozulabilen ürünler. Saklanma koşulları, tezgahta satılan ürünler takipleri, denetlenmeleri çok önemli. İsmi geçen ürünlerden kokoreçten bahsedecek olursak zaten bağırsaktan üretilen bir ürün olduğu için temizliğinin güzel yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Midye zehirler mi, neden? Uzmanlar uyardı

MİDYE NEDEN ZEHİRLER?

Uzman isim, "Kısa süreli ve daha düşük ısılarda bir pişirme varsa zararlı olan toksin, bakteri ve virüsler gıdanın içinde var olmaya devam edecektir. Miktarı önemli, çok az bir miktarda bulaş olan gıdayı tükettiğimizde daha kısa sürede iyileşirken çok yoğun bulaş olan gıdaları tükettiğimizde daha ağır seyredecektir. Ayrıca bazı virüsler toksin üretirler.

Midye zehirler mi, neden? Uzmanlar uyardı

Botulinum diye bir toksin vardır ve çok ağır seyreder. Kişinin nörolojik sistemini, beynini etkiler. Vücutta hastanın kaybına kadar gidebilecek sıvı kaybına ve zehirlenmeye neden olabilir. Bunlar genelde et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinde ortaya çıkar. Balık mesela midyede ortaya çıkan bir çeşidi vardır." ifadelerini kullanarak uyardı.

#gıda zehirlenmesi
#gıda güvenliği
#Midye Zehirlenme
#Sokak Lezzetleri
#Botulinum
#Aktüel
