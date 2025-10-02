Mikeno Gemisinde kimler var, kaç kişi ulaştı?

İsrail'in saldırıları sonrasında Sumud Fikosu Akdeniz'den yola çıktı. Birçok kişinin yer aldığı gemilerdeki isimler de belli oldu.

MİKENO GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Gazze'ye insani yardım göndermek üzere yola çıkan filode yer alan Mikeno gemisi, Gazze'ye ayak basmayı başardı. Şu an için gemide yer alanların isimleri bilinmezken birçok kişi de alıkonuldu. Son açıklamada ise İsrail'in Mikeno gemisine el koyduğu duyuruldu. Gemi, Gazze’ye 20 kilometre kala sinyal vermeye başladı. Ancak sonrasında sinyali yeniden kesildi.

SUMUD FİLOSUNDAKİ TÜRKLER

Fikret Kantoğlu, Abdülaziz Yalçın, Davut Taşkıran, Zeynep Tekocak, Metehan Sarı, Hüseyin Şuayip Ordu, Onur Murat Tolgu, Semih Şener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu, Abdülmecit Bahçıvan, Mustafa Muhammed Çakmakçı, Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevfik Yıldız, Bekir Turunç, Mesut Çakar, Müslim Ziyali, Sümeyye Polat, Semanur Sönmez Yaman, Evren Aka, Muhammed Emin Yıldırım, Umut Akdağ, Abdullah Gündem, Halil Rıfat Çanakçı, Haşmet Yazıcı, Ersin Çelik, Mehmet Sait Direkçi, Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan