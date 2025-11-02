Milan Roma maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta? Serie A'da büyük mücadele

İtalya Serie A'nın 10. haftası kapsamında bugün 3. sırada yer alan Roma ile 4. sırada bulunan Milan karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Milan - Roma maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor.

MİLAN - ROMA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak olan Milan - Roma maçı açıklanan bilgilere göre S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından yayınlanacak.

Milan bu sezon 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 18 puan toplayan Milan, Serie A'da 4. sırada yer alıyor. Milan karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa 21 puana ulaşarak averaj farkı ile 3. sıraya yerleşecek.

Roma ise bu sezon oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 21 puan topladı. 3. sırada yer alan Roma, Milan deplasmanından galibiyet ile ayrılmayı planlıyor. Napoli'nin bu hafta yaşadığı puan kaybını avantaja çevirmek isteyen Roma, Milan'ı yenerek Serie A'da liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

MİLAN - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 10. haftası kapsamında oynanacak olan Milan - Roma maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.45'te başlayacak.

Milan ile Roma tarihleri boyunca toplam 202 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 85'inde Milan, 54'ünde ise Roma sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 63 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Milan bu karşılaşmalarda 287 fileleri havalandırırken, Roma ise 230 golle karşılık verdi.