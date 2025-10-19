Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Milan Skriniar, Ederson Fenerbahçe Karagümrük maçında neden yok, oynamıyor? Maç 19 Ekim'de oynanacak

Fenerbahçe bugün Süper Lig kapsamında Kadıköy'de Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Karagümrük maçında Milan Skriniar neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ayrıca Ederson'un sakatlık durumu da merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
15:32
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
15:32

'de heyecan milli aranın ardından 9. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Mücadeleler kapsamında bugün ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmaya geri sayım başlarken taraftarlar tarafından Milan Skriniar, Fenerbahçe - Karagümrük maçında neden yok, oynamıyor sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

MİLAN SKRİNİAR FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Slovakyalı futbolcu milli ara öncesi oynanan Samsunspor mücadelesinin 50. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Skriniar'ın bu sezon sarı kart gördüğü karşılaşmalar ve dakikaları şöyle:

  • 14.09.2025 | Fenerbahçe - Trabzonspor | 90 + 7
  • 17.09.2025 | Fenerbahçe - Alanyaspor | 90 + 6
  • 28.09.2025 | Fenerbahçe - Antalyaspor | 90 + 5
  • 05.10.2025 | Fenerbahçe - Samsunspor | 50
Yıldız futbolcunun sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi kapsamında oynayacağı Stuttgart ve 'in 10. haftası kapsamında oynanacka olan Gaziantep FK karşılaşmalarında ise tekrardan 11'e dönmesi bekleniyor.

EDERSON FENERBAHÇE - KARAGÜMRÜK MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin bu sezon Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kadrosuna kattığı file bekçisi Ederson ise Samsunspor maçı öncesinde sakatlanmıştı.

Arka adalesinde kanama tespit edilen Ederson, Karagümrük maçında da tedavisi henüz tamamlanmadığı için oynamıyor.

Fenerbahçe tarafından Ederson'un sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Sarı-lacivertlilerin ikinci kalecisi İrfan Can Eğiribayat'ın da sakatlığı devam ettiği için mücadelede, Samsunspor maçında olduğu gibi Tarık Çetin'in görev alması bekleniyor.

ETİKETLER
#süper lig
#sakatlık
#trendyol süper lig
#fatih karagümrük
#Fenerbahçe
#Milan Skriniar
#Ederson
#Sarı Kart
#Sarı Kart Cezası
#Aktüel
