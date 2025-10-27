Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? Etkinlik takvimi ve programı duyuruldu

Kategoriler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul'da etkinliklerin programı belli olurken Millet Kütüphanesi'ndeki etkinliklerin programı da netleşti.
Millet Kütüphanesi'nin resmi internet sitesinde "Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hazırlanan bu atölyede çocuklar, bilimin ışığını kendi elleriyle yakacak! Basit elektrik devreleri kurarak, Türk Bayrağı üzerinde ışıkları canlandıracak, “Cumhuriyetin ışığı hiç sönmeyecek” temasını deneyimleyecekler." ifadeleri ile etkinlikler yapılacağı duyuruldu.
1. Cumhuriyetin Işığı Bilimle ve Bizimle
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri
Saat: 29 Ekim 2025, 10.00–11.00
Özet: Çocuklar, Türk Bayrağı üzerinde ışıklandırılmış devreler kurarak bilimin ışığını deneyimleyecek.
2. Yüzyıllık Coşku: Zeybek Robotlar
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri
Saat: 29 Ekim 2025, 11.00–12.00
Özet: Katılımcılar, robotik kodlama ile Zeybek müziği eşliğinde dans eden robotlar programlayacak.
3. “Renkli Arı Tatile Çıktı” Kitabıyla Görselden Yazı ve Üç Boyutlu Kitap Okuma Atölyesi
Yer: Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi
Saat: 29 Ekim 2025, 13.00–14.30
Özet: Çocuklar, görsellerden hikâye yazacak ve yazar Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız ile üç boyutlu kitap okuma atölyesine katılacak.
4. “İlk Türk Astronot” Alper Gezeravcı Söyleşisi
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu (-2. Kat)
Saat: 29 Ekim 2025, 15.00–16.00
Özet: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğu ve deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.
