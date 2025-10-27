Menü Kapat
22°
Aktüel
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? Etkinlik takvimi ve programı duyuruldu

Millet Kütüphanesinin açık olup olmadığı merak edilirken resmi internet sitesinde etkinlik takvimi paylaşıldı. 29 Ekim günü Millet Kütüphanesinde etkinlikler düzenlenecek.

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? Etkinlik takvimi ve programı duyuruldu
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle birçok etkinlik düzenlenecek. İstanbul'da etkinliklerin programı belli olurken Millet Kütüphanesi'ndeki etkinliklerin programı da netleşti.

MİLLET KÜTÜPHANESİ 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Millet Kütüphanesi'nin resmi internet sitesinde "Cumhuriyetimizin 102. yılına özel hazırlanan bu atölyede çocuklar, bilimin ışığını kendi elleriyle yakacak! Basit elektrik devreleri kurarak, Türk Bayrağı üzerinde ışıkları canlandıracak, “Cumhuriyetin ışığı hiç sönmeyecek” temasını deneyimleyecekler." ifadeleri ile yapılacağı duyuruldu.

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? Etkinlik takvimi ve programı duyuruldu

MİLLET KÜTÜPHANESİ 29 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI 2025

1. Cumhuriyetin Işığı Bilimle ve Bizimle
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi ve Atölyeleri
Saat: 29 Ekim 2025, 10.00–11.00
Özet: Çocuklar, Türk Bayrağı üzerinde ışıklandırılmış devreler kurarak bilimin ışığını deneyimleyecek.

2. Yüzyıllık Coşku: Zeybek Robotlar
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Eğitim Merkezi Bilim ve Teknoloji Atölyeleri
Saat: 29 Ekim 2025, 11.00–12.00
Özet: Katılımcılar, robotik kodlama ile Zeybek müziği eşliğinde dans eden robotlar programlayacak.

Millet Kütüphanesi 29 Ekim'de açık mı? Etkinlik takvimi ve programı duyuruldu

3. “Renkli Arı Tatile Çıktı” Kitabıyla Görselden Yazı ve Üç Boyutlu Kitap Okuma Atölyesi
Yer: Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Gençlik Kütüphanesi
Saat: 29 Ekim 2025, 13.00–14.30
Özet: Çocuklar, görsellerden hikâye yazacak ve yazar Prof. Dr. Asiye Kakırman Yıldız ile üç boyutlu kitap okuma atölyesine katılacak.

4. “İlk Türk Astronot” Alper Gezeravcı Söyleşisi
Yer: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu (-2. Kat)
Saat: 29 Ekim 2025, 15.00–16.00
Özet: İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzay yolculuğu ve deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

https://x.com/cb_kutuphane/status/1981772753947488568?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

29 Ekim etkinlikleri İstanbul 2025! Galataport, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı etkinlik takvimi
