Milli maç hangi kanalda yayınlanıyor? Bulgaristan Türkiye 25.kez karşılaşacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında yarın Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bu akşam Türkiye Bulgaristan maçı oynanırken TV8 ekranlarında yayınlanacak.
Bu akşam 20.00'de oynanacak olan Türkiye Bulgaristan maçı 20.00'de başlarken TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlar TV8 kanalından karşılaşmayı şifresiz ve canlı olarak izleyebilecek.