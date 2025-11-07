Motorda eldiven takmak zorunlu mu? Yeni düzenleme kararı

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre motorda eldiven takmak zorunlu hale geldi.

MOTORDA ELDİVEN TAKMAK ZORUNLU MU?

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmeliğin, "Sürücülerin veya yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyeti" başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmesiyle beraber düzenleme geldi. Artık motosiklet sürücüleri ve yolcularının TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmaları zorunlu olacak.

MOTOSİKLETTE ELDİVEN TAKMAK ZORUNLU MU?

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ""Yönetmeliğin 'Sürücülerin ve Yolcuların Koruyucu Tertibat Kullanma Mecburiyeti' başlıklı 150. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. 1 Ocak 2001'den sonra üretilen ve ATV olarak tabir edilen 4 tekerlekli T3 kategorisindeki traktörlerin sürücülerinin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların da koruma başlığı takmaları ve bağlamaları zorunlu olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Buna göre sürücüler TS EN 13594 standardına uygun koruyucu eldiven takmak zorunda olacak.