MSB işçi alımı kura çekimi hangi kanalda, saat kaçta? 3.097 işçi alımı kura çekimi gerçekleştirilecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 bin 97 işçi alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından 25-29 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların başvuruları alınmıştı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler işçi alımı kura çekimine çevrildi. Açık iş gücünün dört katı kadar asil ve yedek aday kura yöntemiyle bugün belirlenecek.

Vatandaşlar tarafından MSB işçi alımı kura çekiminin hangi kanalda, saat kaçta yapılacağı ise merak ediliyor.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

MSB tarafından açıklanan bilgilere göre sınava katılacak adayların belirlenmesi için düzenlenecek kura çekimi bugün (14 Ağustos 2025 Perşembe) saat 10.00'da başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Temin Daire Başkanlığı'nda kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura çekiminin canlı olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında ise henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru yapan adaylar kura sonuçlarını MSB'nin resmi internet sitesinden öğrenebilecekler. https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kura sonuçları resmi olarak yayınlanacak.

Kuranın ardından seçilen adaylara belge kontrolü yapılacak. Belge kontrollerinin ardından ise açık iş pozisyonları için sınav gerçekleştirilecek.