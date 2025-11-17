Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

MSÜ sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınav takvimi

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminin paylaşılmasının ardından, MSÜ sınavına girmek isteyen adaylar başvuru sürecinin ne zaman başlayacağını, sınavın hangi dönemde yapılacağını ve sonuçların nasıl duyurulacağını araştırıyor.

MSÜ sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınav takvimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 23:21
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 23:21

(MSÜ) 2026 sınav ve başvuru tarihleri, ’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle netleşti.

Başvuru süreci başlamadan önce ÖSYM, 2026 MSÜ başvuru kılavuzunu kamuoyu ile yayınlayacak.

Kılavuzda sınav ücreti, başvuru koşulları, değerlendirme ayrıntıları ve diğer tüm teknik bilgiler yer alacak.

MSÜ sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınav takvimi

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Seçme Sınavı, bu yıl 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından düzenlenecek.

MSÜ sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınav takvimi

MSÜ 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSÜ’ye giriş yapmak isteyen adayların, başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru süreci 5 Ocak 2026 ile 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü ise kılavuz ile birlikte belirlenecek.

Sıkça Sorulan Sorular

MSÜ 2026 sınavının bu kadar erken açıklanması adaylar için ne ifade ediyor?
Adaylar hazırlık sürecini daha planlı sürdürebiliyor ve ders programlarını resmi tarihlere göre şekillendiriyor.
ETİKETLER
#ösym
#milli savunma üniversitesi
#msü sınavı
#sınav tarihleri
#Başvuru Süreci
#Aktüel
