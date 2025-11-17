MSÜ sınav başvuruları ne zaman? MSÜ sınav takvimi

Kategoriler
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav ve başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı yeni sınav takvimiyle netleşti.
Başvuru süreci başlamadan önce ÖSYM, 2026 MSÜ başvuru kılavuzunu kamuoyu ile yayınlayacak.
Kılavuzda sınav ücreti, başvuru koşulları, değerlendirme ayrıntıları ve diğer tüm teknik bilgiler yer alacak.
ÖSYM’nin duyurduğu takvime göre 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Seçme Sınavı, bu yıl 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sınav, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak ÖSYM tarafından düzenlenecek.
MSÜ’ye giriş yapmak isteyen adayların, başvurularını Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlamaları gerekiyor.
Başvuru süreci 5 Ocak 2026 ile 29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü ise kılavuz ile birlikte belirlenecek.