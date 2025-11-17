Özel okulda gizli kamera skandalı! Öğretmen ve öğrencileri görüntülemiş

Adana'da özel bir okulda gizli kamera bulundu. Yapılan incelemede bu cihazı okuldaki öğretmenin yerleştirdiği belirlendi. Adana Gündoğdu Koleji'nde bir kadın öğretmen tuvaletteyken ışık yanmasıyla skandalı fark etti. Polislere ihbar edilmesiyle yerleştiren öğretmen yakalandı.

EVİNDE İNCELEME YAPILDI: ÇEŞİTLİ GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Polis ekipleri olay yerine gelerek yaptıkları inceleme sonucunda okulda görevli resim öğretmeni E.İ.'nin kamerayı tavan arasına yerleştirdiğini tespit etti. Şüpheli öğretmenin tuvaletlere yerleştirdiği kameralar aracılığıyla görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı. E.İ.'nin okulda ve evinde yapılan aramalarda da çeşitli görüntüler ele geçirildi. Gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan okul yetkilileri olayın doğru olduğunu, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ve adli sürecin devam ettiğini bildirdi.