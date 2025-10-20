Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde dün gece yaşanan silahlı saldırı, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. Uzman Çavuş Kemal Ekri’yi şehit eden, bir kişiyi daha öldürüp yedi kişiyi yaralayan saldırganın kimliği belirlendi. Olayın faili, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden ve “kasten öldürme” suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa Emlik çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 19:34
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 19:36

Edremit’te dün gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayların faili olduğu belirlenen Mustafa Emlik’in, polisle yaşadığı çatışmaların ardından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MUSTAFA EMLİK KİMDİR?

Edremit’te dün gece yaşanan saldırının faili olarak belirlenen Mustafa Emlik’in, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği tespit edildi. Mustafa Emlik’in, “kasten öldürme” suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan da arandığı ortaya çıktı. Cezaevinden kaçtıktan kısa süre sonra Edremit’e geldiği anlaşılan Emlik’in, kentte rastgele hedeflere ateş açtığı bildirildi.

Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı

Mustafa Emlik, firarın ardından Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Emlik, Ekri’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Ekri’nin aracını gasbederek kaçan saldırgan, ilçede bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı

Saldırganın kaçışı sırasında kullandığı güzergah boyunca birçok noktada ateş açtığı, hem araçlara hem de yayalara saldırdığı bildirildi. Emlik’in eylemleri sonucunda biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş ve polis memuru yaralandı.

MUSTAFA EMLİK ÖLDÜ MÜ?

Saldırıların ardından güvenlik güçleri, Mustafa Emlik’i etkisiz hale getirmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Sarıkız, Akçay ve Altınkum mahallelerinde çıkan silahlı çatışmalar, saatlerce sürdü. Mustafa Emlik’in kaçışı sırasında birçok noktada polis ekiplerine ateş açtığı, iki polis memurunu yaraladığı öğrenildi.

Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı

Kaçış güzergahında hem sivil vatandaşlara hem de güvenlik güçlerine ateş eden Mustafa Emlik, Altınkum Mahallesi’nden Hamidiye yönüne ilerlerken Yunus ekipleriyle karşılaştı. Burada yaşanan çatışmada polis memuru İ.G. sağ ayağından yaralandı. Ardından Lukoil Kavşağı’nda meydana gelen ikinci çatışmada Çocuk Büro’da görevli polis memuru Ü.I. karın bölgesinden vuruldu.

Polislerin karşı ateşi sonucunda Mustafa Emlik vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Mustafa Emlik’in üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikatın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yürütüldüğü bildirildi.

ETİKETLER
#3. Sayfa
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.