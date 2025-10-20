Mustafa Emlik öldü mü? 2 kişiyi öldürüp, 7 kişiyi yaraladı

Edremit’te dün gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırı olayında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Olayların faili olduğu belirlenen Mustafa Emlik’in, polisle yaşadığı çatışmaların ardından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

MUSTAFA EMLİK KİMDİR?

Edremit’te dün gece yaşanan saldırının faili olarak belirlenen Mustafa Emlik’in, Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği tespit edildi. Mustafa Emlik’in, “kasten öldürme” suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçundan da arandığı ortaya çıktı. Cezaevinden kaçtıktan kısa süre sonra Edremit’e geldiği anlaşılan Emlik’in, kentte rastgele hedeflere ateş açtığı bildirildi.

Mustafa Emlik, firarın ardından Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Emlik, Ekri’yi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Ekri’nin aracını gasbederek kaçan saldırgan, ilçede bir dizi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Saldırganın kaçışı sırasında kullandığı güzergah boyunca birçok noktada ateş açtığı, hem araçlara hem de yayalara saldırdığı bildirildi. Emlik’in eylemleri sonucunda biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş ve polis memuru yaralandı.

MUSTAFA EMLİK ÖLDÜ MÜ?

Saldırıların ardından güvenlik güçleri, Mustafa Emlik’i etkisiz hale getirmek için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle Sarıkız, Akçay ve Altınkum mahallelerinde çıkan silahlı çatışmalar, saatlerce sürdü. Mustafa Emlik’in kaçışı sırasında birçok noktada polis ekiplerine ateş açtığı, iki polis memurunu yaraladığı öğrenildi.

Kaçış güzergahında hem sivil vatandaşlara hem de güvenlik güçlerine ateş eden Mustafa Emlik, Altınkum Mahallesi’nden Hamidiye yönüne ilerlerken Yunus ekipleriyle karşılaştı. Burada yaşanan çatışmada polis memuru İ.G. sağ ayağından yaralandı. Ardından Lukoil Kavşağı’nda meydana gelen ikinci çatışmada Çocuk Büro’da görevli polis memuru Ü.I. karın bölgesinden vuruldu.

Polislerin karşı ateşi sonucunda Mustafa Emlik vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, Mustafa Emlik’in üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikatın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı’nca yürütüldüğü bildirildi.