SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Nantes PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Fransa Ligue 1 maçları kapsamında bugün PSG, Nantes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Nantes - PSG maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise gündem oldu. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Nantes PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.08.2025
19:32
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
19:32

Geçtiğimiz sezon UEFA ve şampiyonu olan , bugün ile karşı karşıya gelecek.

Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Nantes - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Nantes PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

NANTES - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

La Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak olan Nantes - PSG maçı açıklanan bilgilere göre 4 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports'a abone olarak izleyebilecekler.

Nantes PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

NANTES - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan Nantes - PSG maçı, açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te düzenlenecek.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

İki takım tarihi boyunca toplam 109 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 56'sını PSG, 31'ini ise Nantes kazandı. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

#şampiyonlar ligi
#psg
#Fransa Ligue 1
#beın sports
#nantes
#Aktüel
