Nantes PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Karşılaşmaya saatler kaldı

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve Fransa Ligue 1 şampiyonu olan PSG, bugün Nantes ile karşı karşıya gelecek.

Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Nantes - PSG maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

NANTES - PSG MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

La Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak olan Nantes - PSG maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports'a abone olarak izleyebilecekler.

NANTES - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçları kapsamında oynanacak olan Nantes - PSG maçı, açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.45'te düzenlenecek.

Fransa Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Benoit Bastien düdük çalacak.

İki takım tarihi boyunca toplam 109 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 56'sını PSG, 31'ini ise Nantes kazandı. İki takım arasında oynanan 22 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.