Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

NEOM hangi ülkenin takımı kadrosunda kimler var? Barış Alper Yılmaz için şartları kabul etti

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'dan ayrılıyor. Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedeli kadar, gideceği takım da merak ediliyor.

NEOM hangi ülkenin takımı kadrosunda kimler var? Barış Alper Yılmaz için şartları kabul etti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 18:11
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 18:11

'ın Suudi takımı NEOM'a olması öngörülüyor.

NEOM'un tüm şartları kabul ettiği bildirildi.

Bu doğrultuda NEOM, Barış Alper Yılmaz için 'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

ekibi, Keçiörengücü'nün 8 milyon euro tutarındaki yüzde 20'lik payını da ödeyecek.

Galatasaray, Barış Alper'in muhtemel sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

Ayrıca Yılmaz'ın ilk geri alma hakkı da yine Galatasaray'da bulunacak.

NEOM hangi ülkenin takımı kadrosunda kimler var? Barış Alper Yılmaz için şartları kabul etti

NEOM HANGİ ÜLKENİN KULÜBÜ?

2023'te el değiştiren ve önceki adı Al-Suqoor olan kulüp, Nisan ayında Suudi futbolunun en üst seviyesi olan Pro Lig'e çıkarak tarihlerinde bir ilki yaşadı.

Şu an maçlarını Tebük kentindeki Kral Halid Stadyumu'nda yapıyor.

Kulübün arkasında, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yer alıyor.

Aynı zamanda İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da sahibi olan bu fon, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli gibi devlerin de destekçisi.

Takımın toplam kadro değeri yaklaşık 70 milyon euro.

NEOM hangi ülkenin takımı kadrosunda kimler var? Barış Alper Yılmaz için şartları kabul etti

Kadroda yer alan bazı isimler ise şöyle:

  • Alexandre Lacazette
  • Saïd Benrahma
  • Nathan Zézé
  • Marcin Bulka
  • Amadou Koné
ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#suudi arabistan
#barış alper yılmaz
#Neom
#Pro Lig
#Aktüel
