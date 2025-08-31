NEOM hangi ülkenin takımı kadrosunda kimler var? Barış Alper Yılmaz için şartları kabul etti

Barış Alper Yılmaz'ın Suudi takımı NEOM'a transfer olması öngörülüyor.

NEOM'un tüm şartları kabul ettiği bildirildi.

Bu doğrultuda NEOM, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

Suudi Arabistan ekibi, Keçiörengücü'nün 8 milyon euro tutarındaki yüzde 20'lik payını da ödeyecek.

Galatasaray, Barış Alper'in muhtemel sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.

Ayrıca Yılmaz'ın ilk geri alma hakkı da yine Galatasaray'da bulunacak.

NEOM HANGİ ÜLKENİN KULÜBÜ?

2023'te el değiştiren ve önceki adı Al-Suqoor olan kulüp, Nisan ayında Suudi futbolunun en üst seviyesi olan Pro Lig'e çıkarak tarihlerinde bir ilki yaşadı.

Şu an maçlarını Tebük kentindeki Kral Halid Stadyumu'nda yapıyor.

Kulübün arkasında, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) yer alıyor.

Aynı zamanda İngiltere Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da sahibi olan bu fon, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli gibi devlerin de destekçisi.

Takımın toplam kadro değeri yaklaşık 70 milyon euro.

Kadroda yer alan bazı isimler ise şöyle: