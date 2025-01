NFC özelliği nasıl açılır? NFC özelliği olan telefonlar hangileri? 

24 Ocak 2025 17:53 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:57

Son zamanlarda oldukça popüler olan NFC özelliğini birçok telefonda kullanabiliyoruz. Temassız ödemelerde kullanılan NFC özelliği olan telefonlar aracılığıyla hızlıca ödeme işlemleri tamamlanabiliyor. Cihazınızda bulunan özellik ile kolayca ödeme yapabiliyorsunuz. NFC özelliği olan Samsung ve Apple telefonlar da oldukça rağbet görüyor.

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve bize zaman kazandıran özellik ile beraber ödeme yaparken harcadığımız zaman azalıyor. Transfer yaparken ve temassız ödeme yaparken kullandığımız NFC özelliğinin nasıl açıldığı da sıklıkla araştırılıyor. Birçok telefon modelinde bu özellik bulunuyor.

NFC ÖZELLİĞİ NASIL AÇILIR?

Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC özelliği kablosuz iletişim teknolojisi öncüsüdür. Günümüzde birçok telefonda bulunan bu özellik ile cihaz eşleştirme, akbil yüklemesi ve temassız ödeme yapabiliyoruz.

Android​ modellerde özelliği açmak için ayarlar menüsüne girdikten sonra bağlantılar kısmına tıklayınız. Açılan sekmede "Kablosuz Bağlantılar ve Ağlar" ya da "Bağlantılar" alanına tıklayınız. Karşınıza çıkan NFC seçeneğine tıkladıktan sonra etkinleştiriniz. Böylece özellik aktif olacak.

iPhone​ telefonlarda ise bu özellik otomatik olarak çalışıyor.

NFC ÖZELLİĞİ OLAN TELEFONLAR

Bu özellik 2014 senesinde tanıtımı yapılan iPhone 6 modeli ile başladı. 2014 senesinde sonra üretilen tüm Apple modellerinde bu özellik bulunuyor.

NFC özelliği bulunan iPhone modelleri şöyle:

iPhone 6 ve 6 Plus

iPhone 7 ve 7 Plus

iPhone 8 ve 8 Plus

iPhone X, XR, XS, ve XS Max

iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max

iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro ve 12 Pro Max

iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ve 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max

NFC ÖZELLİĞİ IPHONE’DA NASIL AÇILIR?

iPhone’da NFC özelliğini açmak için adımlar Ayarlar uygulamasına girişle başlıyor. Ayarlar kısmına girdikten sonra "Cüzdan ve Apple Pay" seçeneğine tıklayınız.

Açılan ekranda "NFC Tag Reader" veya "NFC Tarayıcı" seçeneğini bulduktan sonra etkinleştiriniz.

NFC ÖZELLİĞİ OLAN SAMSUNG​ TELEFONLAR

Dünya devi markalardan biri olan Samsung’ta NFC olan cihazlar şöyle:

Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra

Samsung Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra

Samsung Galaxy S24, S24+, S24 Ultra

Samsung Galaxy Note Serisi ( Note 10, Note 20, Note 20 Ultra)

Samsung Galaxy A serisi (A50, A51, A70, A71)

Huwai modelleri ise şöyle:

Huawei P40 Pro

Huawei P50 Pro

Huawei P60 Pro

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 50 Pro

NFC NE İŞE YARAR?

Son zamanlarda çok sık kullanılan bu özellik mobil ödeme, veri paylaşımı ve otomasyonda kullanılıyor. Market, restoranlarda bu özellik ile hızlıca kolay ödeme yapabilirsiniz. NFC desteği olan telefonlar arasında fotoğraf ve dosya paylaşımını hızlıca yapabilirsiniz. Son yıllarda popüler olan akıllı ev eşyaları ile bağlantı kurmak oldukça kolaydır. Bu özellik ile bağlantı kurarak istediğiniz an ev cihazınızı çalıştırabilir ve kapatabilirsiniz.

NFC NEDİR?

İngilizce adı Near Field Communication olan NFC, az bir mesafede telefonlar arasında veri aktarabiliyor. Kablosuz iletişim teknolojisi olan bu özellik 5 cm veya daha kısa sürede etkili oluyor. Bluetooth özelliğinden daha az enerjii sağlar ve daha hızlıdır. Kart ödemesi, akbil yüklemesi gibi işlemler kolayca yapılır.