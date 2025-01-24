Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır? Aralıklı oruç diyet listesi ve saatlerine özel menü

24 Ocak 2025 17:44 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:49

Zaman zaman fazla kilo aldığımız dönemler olabiliyor. Aralıklı oruç sayesinde hem dengeli beslenmiş hem de fazla kilolarımızdan kurtulabiliyoruz. Günün belirli saatlerinde alınan besinlerle aralıklı oruç gerçekleşmiş oluyor. Kişilerin bünyesine bağlı olarak kilo verme süreci değişkenlik gösterebiliyor. Belirli bir zamanda yemek yemek ve kalan sürede yemek yemeden durarak bu beslenme çeşidini uygulayabilirsiniz. Aralıklı oruç faydaları ve zararları uygulamak isteyenlerin ilk araştırdıklarından oluyor. Bu yöntem sayesinde metabolizma hızlanmakta.

Kilo aldığımız zamanlarda çeşitli diyetler uygularız. Kısa sürede sonuç almak isteyenler diğer diyet​ türlerini uygularken aralıklı oruç sayesinde daha sağlıklı ve dengeli bir diyet uygulayabilirsiniz. Gün içerisinde belirli süreler içerisinde yemek yenirken geri kalan sürede besin alınmayarak aralıklı oruç yapılabilir. Özel diyet menü listesi ile bu diyeti uygulamak mümkündür. Metabolizmayı hızlandırır ve geç saatlerde yemek yemeyi azaltmaya yardımcı olur.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için uygulanan aralıklı oruç belirli sürelerde yemek yenerek uygulanır. Listeye uyarak belirli saatlerde yemek yenirken geri kalan sürede besin alınmayarak uygulanabilir. Enerji dengesinin korunması için su, şekersiz çay gibi kalorisi az olan içecekler tüketilirken kan şekerini dengeleyecek besinler alınır.

Belirli sürelerde yemek yenirken geri kalan zamanlarda yemek yenmez. Bu şekilde gece geç saatlerde yemek yemenin de önüne geçilir. Bu metabolizmayı hızlandırırken sağlıklı şekilde kilo vermeye de yardımcı olur.

ARALIKLI ORUÇ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç uygulanırken birçok şekil bulunmakta. En çok kullanılanyönteme göre 16/8 Metodu, 5:2 Diyeti, Ye-Dur-Ye Metodu modelleri en fazla tercih edilendir.

16/8 Metodunda günün 16 saati oruç yapılarak geçerken 8 saatlik zamanda yemek yemek serbesttir. Mesela sabah 09.00 ile 17.00 aralığında yemek yiyebilirsiniz. Kalan sürelerde ile besin almamak önemlidir.

5:2 Diyeti ile haftanın 5 günü normal şekilde beslenirken 2 gün boyunda 600 kaloriyi geçmemek gerekir.

Ye dur ye yöntemi ise haftada 2 kez 24 saat boyunda besin alınmaz. Bir diğer yöntem ise bir gün yemek yenirken bir sonraki gün yemek yenmez.

ARALIKLI ORUÇ FAYDALARI VE ZARARLARI

Sık sık tercih edilen diyet yöntemi olan aralıklı oruç, kalori alımını azaltmasından dolayı kilo vermeye yardımcı olur. İnsülin seviyesinin düşmesinden dolayı yağ yakımı daha hızlı olur. Yemek yeme zamanının azalmasından dolayı kan şekeri değerleri dengelenir. Hasarlı hücreler daha hızlı şekilde yenilenir.

Su tüketimi bu süreçte önemli olurken baş sağlığı ve yorgunluk gibi etkenlerle karşılaşılabilir. Bu sebeple sağlık durumunuzu yakından takip ederken aksi bir durum olması halinde aralıklı orucu sonlandırmalısınız. Diyet sırasında yediğiniz yemeklerin besin değerinin yüksek olması gerekir. Bu süreçte hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız var ise bu yöntemi uygulamadan önce doktorunuza danışmanız gerekmektedir. Tansiyon, diyabet gibi hastalıklarınız var ise doktorunuzun onayına ihtiyacınız olacak.

ARALIKLI ORUÇ DİYET MENÜ LİSTESİ

Bu diyet sistemine göre öğle vaktinde proteinli bir salata tercih edebilirsiniz.

12.00 - 13.00 tavuklu salata, avokado, yeşillik, limonlu sos, bir dilim buğday ekmeği yanına da şekersiz çay. Ara öğün olarak 15.30’da yoğurt ve ceviz tüketebilirsiniz. Akşam yemeğini 18.30 ile 19.30 aralığında yiyebilirsiniz. Fırınlanmış somon ve yeşillik ile beraber brokoli ve kabak yiyebilirsiniz. Akşam 20.00 ile 21.00 aralığında 1 elma veya portakal yiyebilirsiniz.

ARALIKLI ORUÇ DİYET LİSTESİ

11.00’de kahvaltıda yulaf ezmesi yiyebilirsiniz. Yanında 1 tane muz ve ceviz tüketebilirsiniz. 14.00’da protein almayı tercih etmelisiniz. Izgara tavuk ve yanında salata tüketebilirsiniz.

19.00’da Somon türü bir balık veya et tercih edebilirsiniz. Yanında ise havuç brokoli ve kabak gibi sebzeler yer alabilir. Akşam yemeğinizin yanında yağsız salata da yiyebilirsiniz. Bir sonraki gün 11.00’de tam buğday ekmeği üzerine avokado ekleyebilirsiniz. Yanında haşlanmış yumurta ve salatalık yiyebilirsiniz.

Öğle yemeğinde ise mercimek çorbası ve tavuk tüketebilirsiniz. Yanınızda yoğurtlu sos da yiyebilirsiniz. Akşam yemeğinde balık, et veya tavuk türü protein almanız gerekir. Tabağınızda haşlanmış sebze veya patates bulunabilirken salata tüketebilirsiniz.