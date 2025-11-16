Nijerya Demokratik Kongo maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Osimhen final maçına çıkıyor

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santraforu Victor Osimhen'in forma giydiği Nijerya Milli Takımı ile bugün Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı karşı karşıya gelecek.

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri, play-off finali kapsamında oynanacak olan karşılaşmada kazanan takım kutalararası play-off maç biletinin sahibi olacak.

Victor Osimhen'in ilk 11'de başlaması beklenen Nijerya - Demokratik Kongo maçı nereden canlı izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

NİJERYA - DEMOKRATİK KONGO MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, ŞİFRESİZ?

Fas'ın Rabat şehrinde buluann Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak olan Nijerya - Demokratik Kongo maçı açıklanan bilgilere göre TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Nijerya - Demokratik Kongo maçının muhtemel ilk 111'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Nijerya: Nwabali; Osayi-Samuel, Frederick, Bassey, Sanusi; Chukwueze, Onyeka, Iwobi, Lookman; Adams, Osimhen

Demokratik Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe; Moutoussamy, Pickel, Sadiki; Mbuku, Bakambu, Bongonda

NİJERYA - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali kapsamında oynanacak olan Nijerya - Demokratik Kongo maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Fas Futbol Federasyonu'ndan Jalal Jayed yönetecek.