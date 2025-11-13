Menü Kapat
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Nijerya Gabon hangi kanalda? Şifresiz birçok kanaldan izlenebilecek

Nijerya Gabon maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Yurt dışında birçok kanal canlı olarak ekranlara taşıyacak. 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde heyecan bu akşam oynanacak Nijerya Gabon maçıyla sürüyor. Fas’ın başkenti Rabat’ta tarafsız sahada oynanacak karşılaşma, Afrika’dan Dünya Kupası bileti kovalayan son takımlardan birinin kaderini belirleyecek.

Nijerya Gabon hangi kanalda? Şifresiz birçok kanaldan izlenebilecek
Haber Merkezi
13.11.2025
saat ikonu 02:08
13.11.2025
saat ikonu 02:10

ile , Dünya Kupası hayalini sürdürmek için bu akşam kritik bir maça çıkıyor. Rabat’taki Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

NİJERYA GABON HANGİ KANALDA?

Nijerya Gabon maçı Türkiye’de herhangi bir kanalda yayınlanmayacak. Ancak karşılaşmayı yurt dışından izlemek isteyen futbolseverler için bazı yabancı yayın seçenekleri mevcut. Bu karşılaşma, Amerika Birleşik Devletleri’nde ESPN App, Almanya’da FIFA+, Filistin’de MBC Action, Karadağ’da Arena 5 Premium ve Portekiz’de Sport TV1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Nijerya Gabon hangi kanalda? Şifresiz birçok kanaldan izlenebilecek

Afrika kıtasından Dünya Kupası biletini elde edecek son takımı belirleyecek mini turnuvanın ilk ayağı olan bu maç, tek eleme usulüyle oynanacak. Maçı kazanan taraf, Kamerun-DR Kongo maçının galibiyle karşılaşarak Mart 2026’da yapılacak kıtalararası playofflara katılma hakkı için mücadele edecek.

NİJERYA GABON MAÇI TÜRKİYE'DE YAYINLANACAK MI, HANGİ KANAL VERİYOR?

Nijerya Gabon karşılaşmasının Türkiye’de yayıncısı bulunmamaktadır. Türkiye’deki futbolseverler maçı yerel kanallardan veya dijital platformlardan izleyemeyecek. Maçı izlemek isteyenler, yabancı yayıncıların online platformları üzerinden erişim sağlayabilir.

Karşılaşma, Afrika Elemeleri’nde büyük önem taşıyor çünkü bu turnuvada yalnızca bir takım Dünya Kupası bileti alabilecek. Fas’ın Rabat kentindeki Prince Moulay El Hassan Stadyumu’nda oynanacak müsabaka, kıtanın son temsilcisini belirleyecek mini turnuvanın ilk yarı finalidir.

Nijerya Gabon hangi kanalda? Şifresiz birçok kanaldan izlenebilecek

NİJERYA GABON MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya, bu kritik mücadelede yıldız golcüsü Victor Osimhen’e güveniyor. Süper Kartallar’ın hücum hattında Osimhen’in yanı sıra Ademola Lookman, Alex Iwobi ve Calvin Bassey de görev alacak. Orta sahada Wilfried Ndidi’nin liderliğiyle takımın dengesini kurması bekleniyor.

Teknik direktör Eric Chelle yönetimindeki Nijerya, grup aşamasında C Grubu’nu Güney Afrika’nın ardından ikinci sırada tamamlamıştı. Sadece üç galibiyet alabildikleri grup sürecinin ardından, son maçta aldıkları 4-0’lık galibiyetle play-off bileti elde ettiler.

Nijerya Gabon hangi kanalda? Şifresiz birçok kanaldan izlenebilecek

NİJERYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI - GABON MİLLİ TAKIMI MAÇ KADROSU

Maçın 11’leri henüz açıklanmadı. Nijerya’nın kamp kadrosu şu şekildedir:

  • Calvin Bassey
  • Alex Iwobi
  • Samuel Chukwueze
  • Tolul Arokodare
  • Olakunle Olusegun
  • Wilfred Ndidi
  • Moses Simon
  • Trost Ekong
  • Benjamin Frederik
  • Chidozie Awaziem
  • Bruno Onyemaechi
  • Victor Osimhen
  • Amas Obasogie
  • Stanley Nwabali
  • Semi Ajayi
  • Ademola Lookman
  • Akor Adams
  • Chidera Ejuke
  • Bright Osayi-Samuel
  • Raphael Onyedika
  • Zaidu Sanusi
  • Alhassan Yusuf
#Futbol
#Nijerya
#gabon
#Dünya Kupası Elemeleri
#Afrika Elemeleri
#Aktüel
