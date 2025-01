NOW TV’nin adı yine mi değişiyor? RTÜK 30 gün süre tanıdı yoksa lisansı iptal edilecek

31 Ocak 2025 22:15 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 22:17

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK İstanbul NOW TV’nin itirazı üzerine, NOW TV’ye isim değiştirilmesi için 30 gün süre tanındığını duyurdu. Kararın ardından NOW TV’nin yeni adı ve logosu merak konusu oldu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu altı televizyon kanalına 11 farklı gerekçeden para cezası kesti. Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle üst sınırdan para cezası uygulandı. NOW TV'NİN ADI YİNE Mİ DEĞİŞİYOR? FOX TV'den adını NOW TV'ye değiştiren kanala RTÜK'ten kötü haber geldi. Kurul NOW TV'ye, İstanbul NOW TV'nin itirazı üzerine logo değişikliği için 30 gün süre tanıdı. FOX TV'den sonra NOW logosunu alan kuruluş bu kapsamda yine isim değiştirecek. Kanal bu sürede yeni logo ve isim için gerekli belgeleri eksiksiz sunmazsa yayınları 3 ay durdurulacak devamında da lisans iptali gündeme gelecek. RTÜK'ÜN CEZALARI BELLİ OLDU Halk TV'ye telefon konuşması olayı nedeniyle üst sınırdan ceza verildi. Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de Bolu Kartalkaya'daki felaket ilişkin yayınları nedeniyle üst sınırdan para cezası uygulandı. Netflix'te yayınlanan 'Teen Titans Go' içeriği nedeniyle; üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Tele 1'de Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik sözlerine ilişkin üst sınırdan idari ceza verildi. Survivor adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası verildi.