RTÜK Başkanı'ndan Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili açıklama: Resmi yetkililer dışında açıklamalara itibar edilmemeli

21 Ocak 2025 14:32 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 14:38

RTÜK Ebubekir Şahin, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Şahin Resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin​ Bolu​ Kartalkaya'da en az 10 kişinin hayatını kaybettiği yangın​ faciasıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan yangın sebebiyle, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi; yalnızca yetkili mercilerin beyanlarına dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatıyoruz. Kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu konuda daha hassas olunması büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.