Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında ilkokul 1. sınıflar ve anaokulları için uyum haftası 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ise eğitim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler tarafından servis ücretleri ne kadar olacağı araştırılıyor.

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Okul servis ücretleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. İstanbul'da okul servis ücretlerine henüz zam yapılmadı. İstanbul Servis İşletmecileri yüzde 50 zam talebinde bulunuyor. Ancak henüz zam talebi kabul edilmedi. Talebin kabul edilmesi üzerine en kısa mesafe okul servis ücreti İstanbul'da 5 bin 274 TL olacak.

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR 2025?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar kapsamında okul servis ücretleri yüzde 30 oranına artırıldı.

İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR 2025?

İzmir'de de okul servis ücretleri belirlendi. İzmir Servisciler Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan ücretler açıklandı.

0-3 km: 2.762 TL

0-6 km: 3.375 TL

0-10 km: 3.612 TL

0-15 km: 4.257 TL

0-20 km: 5.131 TL

0-25 km: 5.706 TL

0-30 km: 6.287 TL

0-35 km: 6.587 TL

0-40 km: 6.987 TL

ANTALYA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Antalya'da ise 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine uygulanacak olan zam henüz belli olmadı. Yüzde 30 ila 35 arasında zam yapılması bekleniyor. Antalya Servisçiler Odası tarafından yapılacak açıklamanın ardından servis ücretleri belli olacak.