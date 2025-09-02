Menü Kapat
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ankara, İstanbul ve İzmir'de okul servis ücretlerinin ne kadar olduğu gündeme geldi. Çocuklarını servis ile göndermek isteyen veliler 2025 okul servis ücretlerinin ne kadar zamlanacağını merak ediyor.

Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı
02.09.2025
02.09.2025
2025-2026 öğretim yılı kapsamında ilkokul 1. sınıflar ve anaokulları için uyum haftası 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde ise eğitim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Okulların açılmasına sayılı günler kala veliler tarafından servis ücretleri ne kadar olacağı araştırılıyor.

Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı

OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Okul servis ücretleri şehirlere göre farklılık gösteriyor. 'da okul servis ücretlerine henüz zam yapılmadı. İstanbul Servis İşletmecileri yüzde 50 zam talebinde bulunuyor. Ancak henüz zam talebi kabul edilmedi. Talebin kabul edilmesi üzerine en kısa mesafe okul servis ücreti İstanbul'da 5 bin 274 TL olacak.

Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı

ANKARA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR 2025?

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar kapsamında okul servis ücretleri yüzde 30 oranına artırıldı.

İZMİR OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR 2025?

'de de okul servis ücretleri belirlendi. İzmir Servisciler Odası tarafından 2025-2026 eğitim öğretim döneminde uygulanacak olan ücretler açıklandı.

  • 0-3 km: 2.762 TL
  • 0-6 km: 3.375 TL
  • 0-10 km: 3.612 TL
  • 0-15 km: 4.257 TL
  • 0-20 km: 5.131 TL
  • 0-25 km: 5.706 TL
  • 0-30 km: 6.287 TL
  • 0-35 km: 6.587 TL
  • 0-40 km: 6.987 TL
Okul servis ücretleri ne kadar? 2025 Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya okul servis fiyatı

ANTALYA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

Antalya'da ise 2025-2026 eğitim öğretim döneminde okul servis ücretlerine uygulanacak olan zam henüz belli olmadı. Yüzde 30 ila 35 arasında zam yapılması bekleniyor. Antalya Servisçiler Odası tarafından yapılacak açıklamanın ardından servis ücretleri belli olacak.

ETİKETLER
#Eğitim
#istanbul
#izmir
#okullar
#okul servisi
#Ankara
#Ücretler
#Aktüel
