13°
Okul tatili uzatıldı mı? 2025 ara tatil sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre okullar ara tatile girdi. Takvime göre tatil 14 Kasım Cuma günü sona ererken okul tatili uzatıldı mı araştırılıyor.

Okul tatili uzatıldı mı? 2025 ara tatil sona eriyor
takvimine göre 14 Kasım itibarıyla sona erdi. Öğrenciler ve veliler ise okul tatili uzatıldı mı sorusunu gündeme getirdi.

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

tarafından paylaşılan takvime göre bu yıl ara tatil başladı. 14 Kasım Cuma günü ara tatil sona ererken okullarda tatilin uzatılması gibi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre okul tatili uzatılmadı. Öğrenciler pazartesi günü okullarda eğitime devam edecek.

Okul tatili uzatıldı mı? 2025 ara tatil sona eriyor

OKULLARDA ARA TATİL UZADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ara tatil 14 Kasım'da sona erdi. Araya hafta sonunun dahil olmasından dolayı okullar 17 Kasım Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler pazartesi günü itibarıyla okullarda derse başlayacak. Son açıklamalara göre okullarda ara tatil uzatılmadı.

Okul tatili uzatıldı mı? 2025 ara tatil sona eriyor

ARA TATİL BİTTİ Mİ?

MEB tarafından paylaşılan takvime göre okullarda ara tatil 14 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler 1 haftalık ara tatile girerken 17 Kasım Pazartesi günü itibarıyla normal eğitim ve dönemine başlayacak.

17 Kasım okullar tatil mi? Okullarda tatil durumu gündemde
