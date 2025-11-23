Menü Kapat
Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 13. haftası kapsamında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Orkun Kökçü, Rafa Silva yer almayacak. Taraftarlar tarafından Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Beşiktaş - Samsunspor maçında eksik, sakat ve cezalı oyuncular belli oldu.

Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular
'de 7. sırada yer alan bugün evinde 4. sıradaki 'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda ve forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü, Beşiktaş - Samsunspor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamıyor.

Orkun Kökçü, Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü. PFDK'ya sevk edilen milli futbolcunun 2 maç aldığı açıklanmıştı.

Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Rafa Silva, Beşiktaş - Samsunspor maçında bel ağrıları nedeniyle oynamıyor. Siyah-beyazlı yönetimle problemler yaşayan Portekizli futbolcunun MR testlerinde bel ağrısını açıklayacak bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Beşiktaş tarafından Rafa Silva'nın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir."

Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Rafa Silva ve Orkun Kökçü'nün yanı sıra Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da Samsunspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Samsunspor'da ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

