Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Beşiktaş Samsunspor maçında eksik oyuncular

Süper Lig'de 7. sırada yer alan Beşiktaş bugün evinde 4. sıradaki Samsunspor'u ağırlayacak. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda Orkun Kökçü ve Rafa Silva forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Orkun Kökçü, Rafa Silva Beşiktaş - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Orkun Kökçü, Beşiktaş - Samsunspor maçında kırmızı kart cezalısı olduğu için oynamıyor.

Orkun Kökçü, Süper Lig'in 11. haftası kapsamında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görmüştü. PFDK'ya sevk edilen milli futbolcunun 2 maç ceza aldığı açıklanmıştı.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Rafa Silva, Beşiktaş - Samsunspor maçında bel ağrıları nedeniyle oynamıyor. Siyah-beyazlı yönetimle problemler yaşayan Portekizli futbolcunun MR testlerinde bel ağrısını açıklayacak bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Beşiktaş tarafından Rafa Silva'nın sakatlığıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Tetkikler neticesinde Rafa Silva'nın bel ağrısını açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmadı. Bel ağrısının devam ettiğini bildirerek bugünkü (dün) çalışmaya katılmayan futbolcumuza mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi uygulanacaktır. Süreç, tarafların sözleşme yükümlülüklerini karşılıklı olarak yerine getirmesi esas alınarak ilerletilecektir."

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Rafa Silva ve Orkun Kökçü'nün yanı sıra Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da Samsunspor mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor.

Samsunspor'da ise Coulibaly, Sousa, Ceesay ve Bedirhan Çetin geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.