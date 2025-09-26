Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray, Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele Alanya Oba Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

OSİMHEN ALANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyememişti. Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama yaşayan futbolcu, Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını kaçırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Osimhen’in Alanyaspor deplasmanı için kadroda olacağını duyurdu. Yıldız futbolcunun maçta süre alıp almayacağına ise teknik heyetin son kararı belirleyecek. Bu nedenle Galatasaray taraftarı Nijeryalı santrforun sahadaki durumunu merakla bekliyor.

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Alanyaspor’un Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen kadrosu şöyle:

Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Maestro, Makouta, Ruan, Enes, Hagi, İbrahim, Ogundu. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Akdeniz ekibi, iç sahada güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç arayacak.

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde ise Uğurcan, Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane ve Mauro Icardi yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi’nin son haftalardaki gol serisi dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 5 maçta 4 gol attı ve Alanyaspor karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

ALANYASPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor Galatasaray maçı 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Alanya Oba Stadı’nda oynanacak. Galatasaray ligdeki ilk 6 maçını kazanarak liderliğini korurken, Alanyaspor ise orta sıralarda yer alıyor. Bu karşılaşmada alınacak sonuç hem zirve yarışı hem de ev sahibi ekibin çıkışı açısından önem taşıyor.