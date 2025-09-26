Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Alanyaspor Galatasaray muhtemel 11’ler ve Osimhen’in sakatlık durumu belli oldu. Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 6 maçın tamamını kazanarak en yakın rakipleri Göztepe ve Fenerbahçe’nin 6 puan önünde zirvede bulunuyor. İşte Osimhen’in Alanyaspor Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağına ilişkin son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 00:35

, Süper Lig’in 7. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele Oba Stadı’nda bu akşam saat 20.00’de başlayacak.

OSİMHEN ALANYA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü , sakatlığı sebebiyle son haftalarda forma giyememişti. Nijerya Milli Takımı’nın Ruanda ile oynadığı 2026 Dünya Kupası Elemeleri mücadelesinde ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama yaşayan futbolcu, Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarını kaçırdı.

Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray Teknik Direktörü , Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Osimhen’in deplasmanı için kadroda olacağını duyurdu. Yıldız futbolcunun maçta süre alıp almayacağına ise teknik heyetin son kararı belirleyecek. Bu nedenle Galatasaray taraftarı Nijeryalı santrforun sahadaki durumunu merakla bekliyor.

Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

ALANYASPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11

Alanyaspor’un Galatasaray karşısında sahaya çıkması beklenen kadrosu şöyle:

Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Maestro, Makouta, Ruan, Enes, Hagi, İbrahim, Ogundu. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Akdeniz ekibi, iç sahada güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuç arayacak.

Osimhen Alanyaspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray’ın muhtemel 11’inde ise Uğurcan, Eren Elmalı, Davinson, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane ve yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi’nin son haftalardaki gol serisi dikkat çekiyor. Arjantinli yıldız bu sezon ligde 5 maçta 4 gol attı ve Alanyaspor karşısında da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

ALANYASPOR GALATASARAY SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanacak olan Corendon Alanyaspor Galatasaray maçı 28 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek. Mücadele saat 20.00’de başlayacak ve Alanya Oba Stadı’nda oynanacak. Galatasaray ligdeki ilk 6 maçını kazanarak liderliğini korurken, Alanyaspor ise orta sıralarda yer alıyor. Bu karşılaşmada alınacak sonuç hem zirve yarışı hem de ev sahibi ekibin çıkışı açısından önem taşıyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#okan buruk
#Alanyaspor
#Alanya
#corendon alanyaspor
#victor osimhen
#victor osimhen
#Mauro Icardi
#Alanyaspor Süper Lig
#Icardi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.