Osimhen Frankfurt - Galatasaray maçında oynayacak mı? Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Afrika Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen ilk 11'de başladı. Nijeryalı yıldız futbolcu karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sakatlığın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan Osimhen'in Eyüpspor, Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

OSİMHEN EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı canlı yayında Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik adam açıklamasında "Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı. Osimhen, Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Eyüpspor - Galatasaray maçında oynamayacak.

OSİMHEN FRANKFURT - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in Frankfurt - Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Okan Buruk, Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını belirtti. Okan Buruk'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Osimhen'in net bir ağrısı var. Kendisi bize bildirdi. Hemen aksiyon aldık. Eğer milli takımda oynamayacaksa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz. Bu akşam için üzücü bir haber oldu. Umarız önemli bir şeyi yoktur. İnşallah en iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır. Bileğiyle ilgili bir problem var. Net bir şey yok. En kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapacağız."