Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osimhen Frankfurt - Galatasaray maçında oynayacak mı? Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Osimhen, 6 Eylül Cumartesi günü Afrika Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Osimhen'in sakatlık durumu ise milli aranın sona ermesinin ardından gündem oldu. Taraftarlar tarafından Osimhen Eyüpspor, Frankfurt maçında oynayacak mı, oynamayacak mı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osimhen Frankfurt - Galatasaray maçında oynayacak mı? Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 15:29
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 15:29

Afrika Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Nijerya - Ruanda maçında 'ın yıldız forveti ilk 11'de başladı. Nijeryalı yıldız futbolcu karşılaşmanın 36. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle "Osimhen, ayak bileğinde ağrı hissetti. Durumuna yarın bakacağız" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sakatlığın ardından İstanbul'a doğru yola çıkan Osimhen'in , maçında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

Osimhen Frankfurt - Galatasaray maçında oynayacak mı? Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

OSİMHEN EYÜPSPOR - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk katıldığı canlı yayında Osimhen'in sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Teknik adam açıklamasında "Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil" ifadelerini kullandı. Osimhen, Süper Lig'in 5. haftası kapsamında oynanacak olan Eyüpspor - Galatasaray maçında oynamayacak.

Osimhen Frankfurt - Galatasaray maçında oynayacak mı? Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu

OSİMHEN FRANKFURT - GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in Frankfurt - Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Okan Buruk, Frankfurt maçında oynayıp oynamayacağının İstanbul'da yapılacak kontrollerin ardından belli olacağını belirtti. Okan Buruk'un yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Osimhen'in net bir ağrısı var. Kendisi bize bildirdi. Hemen aksiyon aldık. Eğer milli takımda oynamayacaksa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an 2 gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz. Bu akşam için üzücü bir haber oldu. Umarız önemli bir şeyi yoktur. İnşallah en iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır. Bileğiyle ilgili bir problem var. Net bir şey yok. En kısa sürede buraya getirip kontrollerini yapacağız."

ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#frankfurt
#eyüpspor
#victor osimhen
#Nijerya Milli Takımı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.