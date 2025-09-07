Osimhen kaç maç yok ne zaman iyileşecek?

Nijerya, 2026 Dünya Kupası Afrika Eleme maçlarında Ruanda’yı 1-0 yenmeyi başarırken, Galatasaray’ın forvet oyuncusu Victor Osimhen talihsiz bir sakatlık geçirdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında oyuna devam edemeyen Osimhen, yerini takım arkadaşına bırakmak durumunda kaldı.

Osimhen’in salı günü yapılacak Güney Afrika mücadelesinde sahada olamayacağı netleşti.

Galatasaray Çalıştırıcısı Okan Buruk, Osimhen'i mümkün olursa en kısa sürede İstanbul'a getirip tetkiklerini yaptırmak istediklerini ifade etti.

OSİMHEN KAÇ KARŞILAŞMA FORMA GİYEMEYECEK?

Listeden çıkarılan 26 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılı ekip, özel uçak tahsis etti.

Yarın İstanbul'a ulaşacak olan Osimhen'in ayrıntılı muayeneleri gerçekleştirilecek.

İlk edinilen bilgilere göre, Victor Osimhen'in Cumartesi günü Eyüpspor karşısında sahada yer alamayacağı öğrenildi.