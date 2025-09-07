Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Osimhen kaç maç yok ne zaman iyileşecek?

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen’in, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda karşısında yaşadığı sakatlığın ardından sahalardan ne kadar uzak kalacağı merak ediliyor.

Osimhen kaç maç yok ne zaman iyileşecek?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 22:59
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 22:59

, 2026 Dünya Kupası Afrika Eleme maçlarında Ruanda’yı 1-0 yenmeyi başarırken, ’ın forvet oyuncusu talihsiz bir geçirdi.

Karşılaşmanın 35. dakikasında oyuna devam edemeyen Osimhen, yerini takım arkadaşına bırakmak durumunda kaldı.

Osimhen’in salı günü yapılacak Güney Afrika mücadelesinde sahada olamayacağı netleşti.

Galatasaray Çalıştırıcısı , Osimhen'i mümkün olursa en kısa sürede İstanbul'a getirip tetkiklerini yaptırmak istediklerini ifade etti.

Osimhen kaç maç yok ne zaman iyileşecek?

OSİMHEN KAÇ KARŞILAŞMA FORMA GİYEMEYECEK?

Listeden çıkarılan 26 yaşındaki yıldız için sarı kırmızılı ekip, özel uçak tahsis etti.

Yarın İstanbul'a ulaşacak olan Osimhen'in ayrıntılı muayeneleri gerçekleştirilecek.

İlk edinilen bilgilere göre, Victor Osimhen'in Cumartesi günü Eyüpspor karşısında sahada yer alamayacağı öğrenildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Victor Osimhen, Eyüpspor maçında forma giyebilecek mi?
İlk gelen bilgilere göre Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşılaşmasında görev yapamayacak ve tedavi süreci İstanbul’da devam edecek.
ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#okan buruk
#Nijerya
#victor osimhen
#Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
