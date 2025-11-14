ÖSYM sınav takvimi 2026! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

2026 yılında hangi sınav ne zaman yapılacak belli oldu. Açıklanan ÖSYM sınav takvimi ile beraber YKS sınavının tarihi de netleşti.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullanarak sınavların tarihlerini duyurdu.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2026 takvimine göre YKS sınavı bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Milyonlarca adayın katılacağı sınav için bekleyiş başladı. ÖSYM takvimi ile beraber bu yıl yapılacak olan sınavların tarihleri de belli oldu.