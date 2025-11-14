Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

ÖSYM sınav takvimi 2026! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM sınav takvimini açıklarken YKS sınavının 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacağını da açıkladı. Öğrenciler ÖSYM sınav takvimi 2026 araştırmasına başladı.

ÖSYM sınav takvimi 2026! Hangi sınav ne zaman yapılacak?
yılında hangi sınav ne zaman yapılacak belli oldu. Açıklanan ile beraber sınavının tarihi de netleşti.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz'da, Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 25 Ekim'de, Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullanarak sınavların tarihlerini duyurdu.

ÖSYM sınav takvimi 2026! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2026 takvimine göre YKS sınavı bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Milyonlarca adayın katılacağı sınav için bekleyiş başladı. ÖSYM takvimi ile beraber bu yıl yapılacak olan sınavların tarihleri de belli oldu.

TGRT Haber
