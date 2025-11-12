Menü Kapat
Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

Zorunlu kış lastiği uygulamasının hafta sonu başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu sorusu gündeme geldi.

Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlarda zorunluluğu uygulaması bu hafta sonu başlayacak. 5 ay boyunca uygulama geçerli olacak.

Vatandaşlar tarafından özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

ÖZEL ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Özel araçlarda kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Ancak yaşanabilecek kazaların ve olumsuzlukların önüne geçilmesi için yetkililer özel araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Abdulkadir Uraloğlu "Uygulama, şehirlerarası yollarda tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl 15 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak. 15 Nisan 2026 tarihine kadar şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari araçlarda kış lastiği takmak zorunlu olacak.

Özel araçlarda kış lastiği zorunlu mu? Zorunlu kış lastiği uygulaması hafta sonu başlayacak

İl sınırları içerisinde kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı, ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili valiliklerce belirlenecek. Valiliklerin bu süreyi öncesinde ve sonrasında birer ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Daha önceden 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunlu kış lastiği uygulaması bu yıl mevsim şartları dikkate alınarak 5 aya çıkarıldı. Bu sebepten dolayı da kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 Cumartesi günü başlayacak.

