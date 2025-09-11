Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Özel Güvenlik 116. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

24 Ağustos tarihinde yapılan Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı’nın ardından adaylar sınav neticelerinin duyurulacağı güne odaklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Özel Güvenlik 116. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 19:53

Sınavın sona ermesinin ardından 116. dönem sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği sorgusu arttı.

24 Ağustos’ta sınava katılan adaylar, EGM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

Özel Güvenlik 116. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Aramalar devam ederken ’nün yayımladığı sınav takvimi de açıklandı.

Buna göre 12 Eylül tarihinde ÖGG Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

Özel Güvenlik 116. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

ÖGG SINAV NETİCELERİ NASIL SORGULANIR?

116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli verilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

ÖGG sonuçlarını görmek için hangi bilgiler gerekli?
T.C. kimlik numarası ve diğer kişisel bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuçlara ulaşılabilecek.
ETİKETLER
#sınav sonuçları
#emniyet genel müdürlüğü
#ögg
#özel güvenlik
#Özgün Güvenlik Sınav
#Ögg Sonuçları
#116. Dönem
#Öğretmen Güvenlik
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.