Özel Güvenlik 116. dönem ÖGG sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak?

Sınavın sona ermesinin ardından 116. dönem ÖGG sonuçlarının hangi tarihte ilan edileceği sorgusu arttı.

24 Ağustos’ta sınava katılan adaylar, EGM tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Aramalar devam ederken Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı sınav takvimi de açıklandı.

Buna göre 12 Eylül tarihinde ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

ÖGG SINAV NETİCELERİ NASIL SORGULANIR?

Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli verilerle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek.