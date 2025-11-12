Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi? Özgü namal sağlık durumu

Başrol olduğu dizinin setine giderken trafik kazası geçiren oyuncunun sağlık durumu sevenleri tarafından araştırıldı.

ÖZGÜ NAMAL TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Sete giderken şoförü ve çocukları olan Özgü Namal, trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

ÖZGÜ NAMAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özgü Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, "Kaza Beykoz’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi" açıklaması ile sağlık durumunu paylaştı.

ÖZGÜ NAMAL KAZA MI YAPTI?

Kıskanmak dizisinde başrol olan Özgü Namal, bugün sete giderken kaza geçirdi. Trafik kazası geçirdiği esnada arabada çocukları da olan ismin sağlık durumu merak edildi. Menajeri ise ciddi bir sorun olmadığını paylaştı.