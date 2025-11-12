Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi? Özgü namal sağlık durumu

Dizi setine gitmek için yola çıkan oyuncunun trafik kazası geçirmesinin üzerine Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi son dakika araması yapıldı. Sevenleri Özgü Namal'ın sağlık durumunu araştırırken oyuncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi? Özgü namal sağlık durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2025
saat ikonu 13:33
|
GÜNCELLEME:
12.11.2025
saat ikonu 13:42

Başrol olduğu dizinin setine giderken geçiren oyuncunun sevenleri tarafından araştırıldı.

ÖZGÜ NAMAL TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ?

Sete giderken şoförü ve çocukları olan , trafik kazası geçirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama bekleniyor.

Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi? Özgü namal sağlık durumu

ÖZGÜ NAMAL SAĞLIK DURUMU NASIL?

Özgü Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, "Kaza ’da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi. Emniyet kemerlerinin takılı olması ve hava yastıklarının açılması sayesinde ciddi yaralanmanın önüne geçildi" açıklaması ile sağlık durumunu paylaştı.

Özgü Namal trafik kazası mı geçirdi? Özgü namal sağlık durumu

ÖZGÜ NAMAL KAZA MI YAPTI?

Kıskanmak dizisinde başrol olan Özgü Namal, bugün sete giderken kaza geçirdi. Trafik kazası geçirdiği esnada arabada çocukları da olan ismin sağlık durumu merak edildi. Menajeri ise ciddi bir sorun olmadığını paylaştı.

