Özgürlük Filosu Gazze’ye vardı mı, ulaştı mı? Gemilere saldırılar başladı

Sumud Filosu'na uygulanan müdahalelerin benzeri Özgürlük Filosu'na da uygulandı. Gazze'ye yardım için yola çıkan filoya İsrail saldırdı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE’YE VARDI MI, ULAŞTI MI?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail saldırısı yapıldı. Gemideki aktivistleri alıkoyarken gemilere saldırı yapıldı. 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu yardım için yola çıkarken İsrail buna engel oldu.

Katanya Limanı'ndan yola çıkan gemilerden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı. Filodakiler telefonları ile canlı yayın yaparken, İsrail ordusu yayınları durdurmaları konusunda uyarılar yapmasının yanında "Durdurulmazsa gemilere müdahale edeceğiz" sözleri ile tehditler savurdu.

ÖZGÜRLÜK FİLOSUN'DA BULUNAN TÜRK İSİMLER

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere toplamda 26 ülkeden 96 isim bulunuyordu. Türk milletvekilleri; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün oldu.