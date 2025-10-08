Menü Kapat
16°
 Sumru Tarhan

Özgürlük Filosu Gazze’ye vardı mı, ulaştı mı? Gemilere saldırılar başladı

Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu da Gazze'ye yardım için yola çıkmıştı. İsrail saldırıları devam ederken Özgürlük Filosu Gazze’ye vardı mı merak ediliyor. Son dakika gelişmeleri paylaşıldı.

08.10.2025
08.10.2025
Sumud Filosu'na uygulanan müdahalelerin benzeri Özgürlük Filosu'na da uygulandı. 'ye yardım için yola çıkan filoya saldırdı.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE’YE VARDI MI, ULAŞTI MI?

Gazze'ye ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere İsrail saldırısı yapıldı. Gemideki aktivistleri alıkoyarken gemilere saldırı yapıldı. 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu yardım için yola çıkarken İsrail buna engel oldu.

Özgürlük Filosu Gazze’ye vardı mı, ulaştı mı? Gemilere saldırılar başladı

ÖZGÜRLÜK FİLOSU GAZZE'YE GİTTİ Mİ?

Katanya Limanı'ndan yola çıkan gemilerden oluşan Özgürlük Filosu'nun amiral gemisi Vicdan'a saldırdı. Filodakiler telefonları ile canlı yayın yaparken, İsrail ordusu yayınları durdurmaları konusunda uyarılar yapmasının yanında "Durdurulmazsa gemilere müdahale edeceğiz" sözleri ile tehditler savurdu.

Özgürlük Filosu Gazze’ye vardı mı, ulaştı mı? Gemilere saldırılar başladı

ÖZGÜRLÜK FİLOSUN'DA BULUNAN TÜRK İSİMLER

Gemide 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere toplamda 26 ülkeden 96 isim bulunuyordu. Türk milletvekilleri; Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün oldu.

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'na saldırdığı anlar kamerada
