ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

Üniversitelerin spor programlarına alınacak olan öğrenciler için merkezi olarak gerçekleştirilen 2025 ÖZYES, 17 Ağustos tarihinde tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından resmi açıklama yapıldı.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2025 ÖZYES sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuçların 12 Eylül günü hangi saatte duyurulacağı hakkında ise ÖSYM resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yılda aynı saatlerde sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÖZYES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR 2025?

Öğrenciler sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.