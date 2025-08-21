Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

2025 YKS kapsamında gerçekleştirilen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Öğrenciler tarafından ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi
Üniversitelerin spor programlarına alınacak olan öğrenciler için merkezi olarak gerçekleştirilen 2025 , 17 Ağustos tarihinde tamamlandı. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Konuyla ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından resmi açıklama yapıldı.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde bulunan sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2025 ÖZYES 12 Eylül 2025 tarihinde duyurulacak. Sonuçların 12 Eylül günü hangi saatte duyurulacağı hakkında ise ÖSYM resmi bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları saat 10.00'da açıklanmıştı. Bu yılda aynı saatlerde sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? ÖSYM tarih verdi

ÖZYES SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR 2025?

Öğrenciler sınav sonuçlarına ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak erişim sağlayabilecekler.

#ösym
#sınav sonuçları
#özyes
#Özyes Sonuçları
#2025 Özyes
#Üniversite Sporları
#Aktüel
