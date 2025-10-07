Pastırma sıcakları başladı mı? Pastırma yazı tarihleri

Ekim sonu ve kasım başında etkili olan pastırma yazı sıcaklıkları yeniden kapıya dayandı.

Kış öncesinde yaşanan bu kısa süreli ılık hava döneminin zamanı vatandaşlar tarafından da merak ediliyor.

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Meteorolojik olarak pastırma yazı, yüksek basınç alanlarının etkisiyle havanın birkaç günlüğüne ısınmasıyla meydana gelir.

Türkiye’de genellikle Ekim’in son haftası ile Kasım’ın ortası arasında hissedilir.

Gündüzler güneşli ve ılıman, geceler ise serindir. Bu dönem 3 ila 10 gün aralığında sürebilir.

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminin son dönemlerinde, hava sıcaklıklarının kısa süreliğine yeniden artmasıyla ortaya çıkan bir süreçtir.

Genellikle ekim sonu ile kasım ortası arasında yaşanır.

Halk arasında bu günlere pastırma sıcakları ismi de verilir.