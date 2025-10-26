Pastırma sıcakları geldi mi hangi ayda olur?

2025 yılının bitimine yaklaşmamızla birlikte hava durumuna dair sorular gündemde yer almaya başladı.

Özellikle kış mevsimi yaklaşırken, son sıcak günleri yaşamak isteyenler pastırma sıcaklarının tarihini öğrenmek istiyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye’de genelde ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortaları arasında hissedilir.

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında ya da sonuna doğru, havaların aniden yeniden ısındığı kısa bir dönemdir.

Gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görülür, geceleri ise serin geçer. Genellikle güneşli, yağmursuz ve sakin bir hava hâkim olur.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları, ortalama olarak 3 ila 10 gün, bazı dönemlerde ise yaklaşık 2 hafta kadar devam edebiliyor.

Süresi ve etkisi, bölgelere ve o yılın iklim koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.