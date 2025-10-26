Menü Kapat
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Pastırma sıcakları geldi mi hangi ayda olur?

Her yıl olduğu gibi bu sene de ekim ayının sonlarına doğru pastırma sıcaklarıyla ilgili sorular artmaya başladı. Pastırma sıcağı ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor sorusu merak edilmeye başlandı.

Pastırma sıcakları geldi mi hangi ayda olur?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.10.2025
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
26.10.2025
saat ikonu 23:35

2025 yılının bitimine yaklaşmamızla birlikte hava durumuna dair sorular gündemde yer almaya başladı.

Özellikle kış mevsimi yaklaşırken, son sıcak günleri yaşamak isteyenler pastırma sıcaklarının tarihini öğrenmek istiyor.

Pastırma sıcakları geldi mi hangi ayda olur?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

’de genelde ekim ayının son haftası ile kasım ayının ortaları arasında hissedilir.

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında ya da sonuna doğru, havaların aniden yeniden ısındığı kısa bir dönemdir.

Gündüzleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık görülür, geceleri ise serin geçer. Genellikle güneşli, yağmursuz ve sakin bir hava hâkim olur.

Pastırma sıcakları geldi mi hangi ayda olur?

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma sıcakları, ortalama olarak 3 ila 10 gün, bazı dönemlerde ise yaklaşık 2 hafta kadar devam edebiliyor.

Süresi ve etkisi, bölgelere ve o yılın koşullarına göre farklılık gösterebiliyor.

#Türkiye
#hava durumu
#sonbahar
#İklim
#Pastırma Sıcakları
#Aktüel
