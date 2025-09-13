Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Pazar günü kargo gelir mi? Trendyol Express, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri

Cumartesi ve Pazar günü kargo bekleyen vatandaşlar hafta sonu Trendyol Express, Sürat kargo ve PTT gibi şirketlerin çalışma durumunu araştırıyor. Hafta içi gönderim yapan kargoların hafta sonu çalışma durumu.

Pazar günü kargo gelir mi? Trendyol Express, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 16:24

Pazar gününe bekleyen binlerce kişi arama motorlarında pazar günü kargo gelir mi araştırmasına başladı.

PAZAR GÜNÜ KARGO GELİR Mİ?

Kargo şirketleri hafta içi 08.30 ile 17.00 civarında hizmet verirken pazar günleri çalışmıyor. Bu nedenle pazar günü kargo gelmemekte. Cumartesi günü bazı şirketler yarum gün hizmet verirken pazar günü kargolar hizmet vermiyor.

Pazar günü kargo gelir mi? Trendyol Express, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri

TRENDYOL EXPRESS PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Trendyol Express internet sitesinde yer alan bilgilendirmede yer alan ifadeler şöyle:

"Hafta içi ve Cumartesi günleri 09:00 - 18:00 saatleri arasında teslimat yapılmaktadır. Yoğun dönemlerde sürelerde değişiklik yaşanabilmektedir." Buna göre pazar günleri kargo şirketi çalışmıyor.

Pazar günü kargo gelir mi? Trendyol Express, PTT, Sürat kargo çalışma saatleri

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

şubeleri 08.30 civarında mesaiye başlarken şubeye göre 17.00 veya 17.30'da mesaiyi sonlandırıyor. Vatandaşlar bu aralıklarda kargo işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Öğle arası ise 12.30 ile 13.30 aralığında oluyor.

