Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

Polis Akademisi 33. Dönem POMEM kılavuz yayınlandı mı? POMEM başvuru tarihi

33. Dönem POMEM başvurusu için gözler Polis Akademisi’nin yapacağı duyuruya odaklandı. Geçen yıl kasım ayında başlayan polis alımı sürecinin bu yıl ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.

Polis Akademisi 33. Dönem POMEM kılavuz yayınlandı mı? POMEM başvuru tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 00:51
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 00:51

yılında olmak isteyen adayların gözü, Başkanlığı’nın yapacağı 33. Dönem duyurusuna çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM için başvurular kasım ayında alınmış, ön süreci 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle 33. dönem için de takvimin yılsonuna doğru duyurulması öngörülüyor.

Polis Akademisi 33. Dönem POMEM kılavuz yayınlandı mı? POMEM başvuru tarihi

Başvuru süreci başladığında adaylar e-Devlet üzerinden POMEM başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayacak, ardından mülakat, fiziki yeterlilik, sağlık kontrolü aşamalarına katılım sağlayacak. Sonuçlar ve tüm süreç www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

Polis Akademisi 33. Dönem POMEM kılavuz yayınlandı mı? POMEM başvuru tarihi

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Resmî başvuru takvimi henüz duyurulmadı.

33. dönem ilanı 21 Kasım ile 09 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığı için, 33. dönem ilanının da 2025 yılı bitmeden açıklanması tahmin ediliyor.

