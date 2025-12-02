Polis Akademisi 33. Dönem POMEM kılavuz yayınlandı mı? POMEM başvuru tarihi

2025 yılında polis olmak isteyen adayların gözü, Polis Akademisi Başkanlığı’nın yapacağı 33. Dönem POMEM duyurusuna çevrilmiş durumda.

Geçtiğimiz yıl 32. Dönem POMEM için başvurular kasım ayında alınmış, ön başvuru süreci 21 Kasım ile 9 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Bu nedenle 33. dönem için de takvimin yılsonuna doğru duyurulması öngörülüyor.

Başvuru süreci başladığında adaylar e-Devlet üzerinden POMEM başvuru formunu doldurarak işlemlerini tamamlayacak, ardından mülakat, fiziki yeterlilik, sağlık kontrolü aşamalarına katılım sağlayacak. Sonuçlar ve tüm süreç www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

33. DÖNEM POMEM BAŞVURU NE ZAMAN?

Resmî başvuru takvimi henüz duyurulmadı.

33. dönem ilanı 21 Kasım ile 09 Aralık 2024 tarihinde yayımlandığı için, 33. dönem ilanının da 2025 yılı bitmeden açıklanması tahmin ediliyor.